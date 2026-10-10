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ODS s Kupkou v čele obhajuje posty primátorů největších měst i šéfa Senátu

  12:38aktualizováno  12:55
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Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz

Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz
Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz
Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz
Předseda ODS Martin Kupka při rozhovoru pro iDNES.cz
14 fotografií
První velkou zkoušku v čele opoziční ODS skládá v podzimních volbách Martin Kupka. Jeho straně jde o to, aby obhájila posty primátorů tří největších českých měst - Prahy, Brna a Ostravy - i nejsilnější klub v Senátu a křeslo druhého nejvyššího ústavního činitele, šéfa horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila. První novináři do štábu ODS v centru Prahy dorazili již dopoledne.

A byl i první catering – makové, jablečné a tvarohové koláčky, obložené housky se šunkou, bezinková a maracuja limonáda, káva a voda.

První politici dorazí do sídla strany v Truhlářské ulici po 15:00, tedy zhruba hodinu po uzavření volebních místností.

Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026)
ODS se pro letošní senátní volby podařilo získat i známou operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Bude kandidovat v Praze 9, jejíž starosta Tomáš Portlík je kandidátem ODS na pražského primátora. (12. června 2026)
Oficiální zahájení kampaně ODS do komunálních a senátních voleb (12. června 2026)
Oficiální zahájení kampaně ODS do komunálních a senátních voleb. Na snímku jsou Tomáš Portlík a Dagmar Pecková. (12. června 2026)
14 fotografií

„Senát je důležitý, protože na celostátní úrovni bude bránit změně charakteru země, jak ji prosazuje současná vláda. V Praze je mým zájmem, aby SPOLU pro Prahu obhájilo primátorský řetěz a nabídlo Pražanům klíčové změny. Ať už rychlejší bytovou výstavbu nebo se rozběhla stavba další části Pražského okruhu,“ řekl Kupka v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.

„Říkám jasně, že si nepřeju v Praze koalici s ANO,“ prohlásil Kupka a následně to zopakoval i v poslední velké televizní debatě předsedů stran, která byla na CNN Prima News. Na otázku moderátorky Terezie Tománkové, zda si umí představit povolební koalici v hlavním městě s hnutím ANO, odvětil: „Já velmi obtížně.“

„Za mě představa prosperující metropole je Praha vedená ODS ve spolupráci se STAN,“ uvedl stále ještě nový šéf občanských demokratů, který v čele strany vystřídal bývalého premiéra Petra Fialu.

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Do štábu ODS dorazili první novináři
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Kupka chce minimálně obhájit pět senátních obvodů a udržet pro ODS primátorské řetězy v největších městech.

Kandidátem ODS na primátora hlavního města je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, který slibuje vrátit Praze tempo. Je zároveň prvním místopředsedou občanských demokratů, do nejvyššího vedení se dostal v lednu společně s Kupkou.

V Brně je kandidátkou občanských demokratů na primátorský post Kamila Zlatušková, která by mohla podle strany vystřídat v čele města Markétu Vaňkovou, a v Ostravě obhajuje pozici primátora Jan Dohnal.

ODS má největší senátorský klub, spolu s TOP 09

Společný senátorský klub ODS a TOP 09 měl před volbami třicet členů. Svá křesla obhajují v Plzni Lumír Aschenbrenner, jehož soupeřem je mimo jiné bývalý šéf generálního štábu armády Karel Řehka, v Brně Zdeněk Papoušek, v Ostravě Zdeněk Šimetka, ve Zlíně Tomáš Goláň a v centru Prahy, kde končí ve vysoké politice bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, podporují občanští demokraté kandidaturu spisovatele Jiřího Padevěta.

Dosavadní člen klubu ODS a TOP 09, ředitel nemocnice Tomáš Fiala, letos kandiduje za nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a další dosavadní člen tohoto klubu, bývalý člen Svobodných, Jaroslav Chalupský z Jindřichova Hradce, za hnutí Srdcem a rozumem. Když se k tomu připočtou dva obhajující nominanti TOP 09 Jan Grulich a Tomáš Třetina, může v nejhorším případě klesnout počet členů klubu ODS a TOP 09 na 21.

Občanští demokraté tak musí sledovat, zda a nakolik v Senátu posílí vládní hnutí ANO a opoziční STAN a jestli jim volební výsledek bude stačit k udržení křesla předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

„Já věřím, že v Senátu obhájíme pět mandátů a že spolu s TOP 09 budeme mít nejsilnější klub a logicky udržíme i Miloše Vystrčila jako předsedu Senátu,“ řekl před volbami Kupka.

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