A byl i první catering – makové, jablečné a tvarohové koláčky, obložené housky se šunkou, bezinková a maracuja limonáda, káva a voda.
První politici dorazí do sídla strany v Truhlářské ulici po 15:00, tedy zhruba hodinu po uzavření volebních místností.
„Senát je důležitý, protože na celostátní úrovni bude bránit změně charakteru země, jak ji prosazuje současná vláda. V Praze je mým zájmem, aby SPOLU pro Prahu obhájilo primátorský řetěz a nabídlo Pražanům klíčové změny. Ať už rychlejší bytovou výstavbu nebo se rozběhla stavba další části Pražského okruhu,“ řekl Kupka v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.
„Říkám jasně, že si nepřeju v Praze koalici s ANO,“ prohlásil Kupka a následně to zopakoval i v poslední velké televizní debatě předsedů stran, která byla na CNN Prima News. Na otázku moderátorky Terezie Tománkové, zda si umí představit povolební koalici v hlavním městě s hnutím ANO, odvětil: „Já velmi obtížně.“
„Za mě představa prosperující metropole je Praha vedená ODS ve spolupráci se STAN,“ uvedl stále ještě nový šéf občanských demokratů, který v čele strany vystřídal bývalého premiéra Petra Fialu.
Volby 2026 OBRAZEM
Kupka chce minimálně obhájit pět senátních obvodů a udržet pro ODS primátorské řetězy v největších městech.
Kandidátem ODS na primátora hlavního města je starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, který slibuje vrátit Praze tempo. Je zároveň prvním místopředsedou občanských demokratů, do nejvyššího vedení se dostal v lednu společně s Kupkou.
V Brně je kandidátkou občanských demokratů na primátorský post Kamila Zlatušková, která by mohla podle strany vystřídat v čele města Markétu Vaňkovou, a v Ostravě obhajuje pozici primátora Jan Dohnal.
ODS má největší senátorský klub, spolu s TOP 09
Společný senátorský klub ODS a TOP 09 měl před volbami třicet členů. Svá křesla obhajují v Plzni Lumír Aschenbrenner, jehož soupeřem je mimo jiné bývalý šéf generálního štábu armády Karel Řehka, v Brně Zdeněk Papoušek, v Ostravě Zdeněk Šimetka, ve Zlíně Tomáš Goláň a v centru Prahy, kde končí ve vysoké politice bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, podporují občanští demokraté kandidaturu spisovatele Jiřího Padevěta.
Dosavadní člen klubu ODS a TOP 09, ředitel nemocnice Tomáš Fiala, letos kandiduje za nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a další dosavadní člen tohoto klubu, bývalý člen Svobodných, Jaroslav Chalupský z Jindřichova Hradce, za hnutí Srdcem a rozumem. Když se k tomu připočtou dva obhajující nominanti TOP 09 Jan Grulich a Tomáš Třetina, může v nejhorším případě klesnout počet členů klubu ODS a TOP 09 na 21.
Občanští demokraté tak musí sledovat, zda a nakolik v Senátu posílí vládní hnutí ANO a opoziční STAN a jestli jim volební výsledek bude stačit k udržení křesla předsedy Senátu Miloše Vystrčila.
„Já věřím, že v Senátu obhájíme pět mandátů a že spolu s TOP 09 budeme mít nejsilnější klub a logicky udržíme i Miloše Vystrčila jako předsedu Senátu,“ řekl před volbami Kupka.