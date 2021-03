Odsunutí druhé dávky zachrání až 200 životů, uvedl Blatný. I benefit prvního očkování je prý obrovský

Praha Některé státy už před několika týdny zaujaly v očkování proti covidu zcela jinou strategii, než s jakou se na začátku počítalo. Očkují především první dávkou co největší počet lidí. Mohou to udělat proto, že prodloužily interval pro druhou dávku na nejzazší možný termín. Mezi prvními byla Velká Británie, kde druhou vakcínu lidé dostávají až po dvanácti týdnech, tedy 84 dnech.

Ačkoli podobný postup dlouho prosazují i odborníci v Česku, vláda se k tomu zatím neměla. V neděli ale prodloužení intervalu připustil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Není potřeba se toho bát. Doporučuje to i Česká vakcinologická společnost,“ uvedl Blatný v Otázkách Václava Moravce.

Rozhodnutí by mělo padnout podle něj v úterý a ministr k tomu dá kladné doporučení. „Myslím, že to tak bude,“ dodal.

Podle ministra by díky tomu bylo možné zachránit až dvě stě životů. Což je paradox vzhledem k tomu, jak dlouho vláda s opatřením otálela. „Neplatí při tom, že bychom ohrozili někoho dalšího,“ ubezpečil Blatný.

Člověk má určitou ochranu proti covidu už po první dávce. Třeba u Pfizeru se hovořilo o tom, že po první injekci chrání ze zhruba padesáti procent. První dávka by však měla u všech očkovacích látek dostupných v Česku chránit především proti vážnému průběhu nemoci covid-19, a také proti úmrtí. A to z podstatně více procent než z pouhé poloviny.

Podle Blatného je ochrana, o kterou se postará první injekce, mnohem větší, než jak tomu bývá u očkování v případě jiných nemocí.

Pokud se o prodloužení intervalu rozhodne, pak to bude platit pro ty, kteří se teprve budou registrovat. Ti, co už termín na druhou dávku očkování mají, se na injekci dostaví v naplánovaném čase. Rozmezí mezi dávkami se u vakcín od různých výrobců liší. V případě Pfizeru to bylo původně 21 dní, interval už se posouval na 28 dní. Čtyři týdny platí také v případě Moderny. U AstraZeneky může být rozptyl mezi oběma dávkami až dvanáct týdnů. Johnson&Johnson má výhodu – jde o jednodávkovou vakcínu, tudíž se jí to netýká.

U vakcín od Pfizeru a Moderny by se nově interval prodloužil na 38 až 42 dní. Na konci ledna nastínil podobnou možnost už epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. I podle něj by bylo lepší mít naočkováno více lidí s menším procentem účinnosti než méně s větším. Dodal ovšem, že jednotlivé společnosti, které vakcínu vyvíjely, nedělaly klinické studie na termín tří měsíců.

Nyní už jsou k dispozici data z Velké Británie. „V klinických studiích nezjistíte všechno, aktuálně používané vakcíny se sice v různých intervalech zkoušely, ale nyní máme k dispozici ještě lepší druh dat: přímo z terénu. Jde o studie především z Velké Británie. Z nich víme, že efekt první dávky sice není tak velký jako u druhé, nicméně i benefit první dávky je obrovský. Dokud alespoň tu nedostane dost lidí, bude umírat hrozně moc nakažených,“ uvedl pro Lidovky.cz člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan.

Interval podle něj může Česko časem znovu zkrátit a očkovat po třech týdnech. „Pak už to bude dávat smysl. Navýšili bychom tím rychle počet lidí s oběma dávkami. Jenže nyní tu máme spoustu lidí z ohrožených skupin, kteří zatím nemají ani jednu dávku, a právě ty musíme chránit nejvíc. Je potřeba ji mezi ně dostat co nejrychleji,“ doplnil Dražan.

Kontrolované Velikonoce

Zatímco odstup mezi očkovacími dávkami by se měl rozšířit, interval mezi dvěma antigenními testy ve firmách by se měl snížit. Nově by se zaměstnanci neměli testovat po sedmi, ale po pěti dnech. Doporučení odborníků bylo ještě kratší, a to tři dny.

„Počítám, že se bude testovat po pěti dnech. V pondělí by to měla schvalovat vláda,“ uvedl Blatný. Zátěž to podle něj bude zejména pro velké firmy, které mají tisíce zaměstnanců. Blatný přislíbil, že bude čas, aby se na to připravily. Zároveň ale řekl: „Vzhledem k tomu, že o tom mluvíme už čtrnáct dní, věřím, že už se na to připravují.“

Ministr zdravotnictví také bude dbát na to, aby dodržování uzávěry mezi okresy bylo kontrolováno i o Velikonocích.