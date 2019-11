Co se skrývá ve spisu o Čapím hnízdě pod černou barvou? Záhadný převod akcie i vztah Babiše k projektu

Praha Před dvěma měsíci pražští žalobci zveřejnili dokument, v němž dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch shrnuje, proč policie ukončila trestní stíhání premiéra Andreje Babiš a jeho spoluobviněných v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Má to ale jeden háček – většina 90stránkového spisu je začerněna. Server iRozhlas nyní získal kompletní a nezačerněné znění listiny. Proč se kauza nedostala před soud? Přečtěte si, co se skrývá pod černou barvou.

Když v září Městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo spis, který shrnuje rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha, řada Čechů byla zvědavá, co si v něm přečte. Aby ne, politicky citlivá kauza spojená s vyšetřováním dotací pro farmu Čapí hnízdo se táhla dlouhé čtyři roky. Jenomže z celkových devadesáti stránek zůstalo skryto až 55 stran. Rozhodnutí je pravomocné a jediný, kdo do případu může ještě zasáhnout, je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Čas má do Vánoc.

Jedním z důvodu, proč policie vyšetřovala případ dotací pro Farmu Čapí hnízdo, byl sporný převod akcií firmy ZZN Agro Pelhřimov, která se posléze přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. V dokumentu na straně 22 začíná začerněná pasáž, která se táhne dalších deset stran. V této části spisu jsou mimo jiné informace právě o převodu akcií firmy ZZN Angro Pelhřimov do rukou Babišových příbuzných.



Podpis Babiše mladšího

V kupní smlouvě podle iRozhlasu stojí, že Monika Babišová společně s dětmi předsedy vlády z prvního manželství Adrianou Bobekovou a Andrejem Babišem mladším získala dvacítku cenných papírů dne 31. 12. 2007. Ovšem v této době byl Babiš mladší v zahraničí, konkrétně v USA, proto vyšetřovatelé měli pochyby, zda v daný den Babišův syn kupní smlouvu v Praze skutečně podepsal a akcie převzal. To, že syn premiéra byl v období od 28. 12. 2007 do 8. 2. 2008 ve Spojených státech, policie odvozuje z jeho bankovních výpisů.

„Veškeré transakce uskutečněné kartou s konečným čtyřčíslím 9191 uvedené v období od 28. 12. 2007 do 8. 2. 2008 byly uskutečněny na různých místech v USA,“ stojí v odhaleném usnesení o zastavení stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo. „S ohledem na tuto skutečnost pak lze mít důvodné pochybnosti o tom, že dne 31.12.2007 podepsal v Praze smlouvu o převodu cenných papírů, na základě které na něj bylo převedeno 5 ks akcií společnosti AGRO a.s a že téhož dne v Praze tyto akcie osobně převzal, jak má vyplývat z protokolu o převzetí z akcií z uvedeného dne,“ píše dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.



Andrej Babiš s manželkou Monikou.

Nicméně v dokumentu státní zástupce vysvětluje, že Babiš mladší mohl kupní smlouvu podepsat dodatečně. „Není zpochybněno, že tuto smlouvu i protokol datované dnem 31.12.2007 odděleně stíhaný obviněný A.Babiš mladší podepsal, avšak s největší pravděpodobností tak mohl učinit dodatečně, a nikoliv dne 31.12.2007,“ píše se v 90stránkovém dokumentu. „Na základě toho lze tvrdit, že společnost ZZN byla minimálně částečným akcionářem společnosti Agro ještě na počátku roku 2008,“ stojí dále v protokolu o zastavení trestního stíhaní.



Proč pobyt premiérova syna v USA vzbudil takový rozruch? Vyšetřovatelé měli za to, že k převodu akcií mohlo dojít jen naoko, aby se Farma Čapí hnízdo mohla zařadit do kategorie malých a středních firem a díky tomu dosáhla na evropskou dotaci. Bývalí manažeři Čapího hnízda Josef Nenadál a Jana Mayerová o dotaci zažádali v únoru roku 2008.



Proč tolik černých stránek?

Babiš mladší žije v současnosti ve Švýcarsku a policie ho do této chvíle nevyslechla. „Bližší informace k tomu se však nepodařilo zjistit, vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyslechnout obviněného A. Babiše (mladšího) z důvodu jeho pobytu v zahraničí a jeho výslech prostřednictvím vyžádané právní moci nebyl dosud proveden,“ uvádí ve spisu státní zástupce Šaroch.



Původně spoluobviněný poslanec Jaroslav Faltýnek z ANO, který byl obvinění zbaven loni v květnu, odmítl vypovídat. „Rovněž svědci Ing. Kubiska a Ing. Faltýnek nastíněný problém neosvětlili, neboť ve věci využili svého práva odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 tr. řádu,“ stojí v protokolu.



Nicméně Babiš mladší i nadále čelí obvinění z dotačního podvodu a policie ho vyšetřuje odděleně, jak detektivové uvedli letos v dubnu. Pražští žalobci nyní posuzují návrh na zastavení jeho stíhání. Státní zástupce Šaroch již v minulosti serveru iRozhlas.cz řekl, že žádosti pravděpodobně vyhoví.



Andrej Babiš mladší.

Kauza kolem premiérova syna vzbudila rozruch loni na podzim, když Babiše mladšího vypátrali reportéři serveru Seznam Zprávy. Video, na kterém zpravodajům sdělil, že musel kvůli dotační aféře odjet na Ruskem anektovaný poloostrov Krym, se rychle rozšířilo po internetu. „Můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ sdělil reportérům.



Duplikovaná akcie č.006

Odkryté začerněné pasáže vysvětlují i záhadný převod akcie č.006 na bratra Moniky Babišové Martina Herodese. „Důvodem bylo, že obviněná Babišová se nechtěla aktivně podílet na chodu a správě společnosti. On měl naopak o jeho realizaci zájem,“ vysvětluje v dokumentu dozorující státní zástupce. Bratr Babišové Herodes se stal nově majitelem akcií č. 011 až 020. Šaroch v protokolu popisuje situaci z ledna 2010, kdy advokáti Gabriela Knapová, Václav Knotek a Alexej Bílek předložili na valné hromadě akcii č. 006 dvakrát.



„Překvapilo ho, že v prezenčních listinách došlo ke změně čísel akcií u jednotlivých zástupců akcionářů oproti tomu, jak je nabyl. Toho si dříve nikdy nevšiml. Netuší, jak k této záměně došlo. Asi byly akcie promíchány při některém předávání pro účely valných hromad. Konkrétní čísla si nekontroloval ani při jejich předávání pro účely valných hromad ani při jejich vrácení pro skončení valných hromad. Určující vždy byl jejich celkový počet, tj. 12 kusů jednotlivých akcií. To jediné si kontroloval,“ vysvětluje v dokumentu Šaroch zmatky kolem duplikované akcie č.006. Vyšetřovatelé u zdvojené akcie později připustili, že mohlo jít o chybu v zápisu. Záměnu akcií nevysvětlila ani Monika Babišová, ani premiér Andrej Babiš, oba odmítli vypovídat.



Martin Herodes navíc nemusel své sestře při koupi podílů ve firmě nic zaplatit, peníze po něm nechtěla. To vysvětluje Šaroch v protokolu takto: „K tomu obviněný Herodes uvedl, že podle vyjádření obviněné Babišové se o to starat nemusel, neboť to bylo v rámci rodiny.“ Premiérovi příbuzní měli původně za akcie zaplatit přes dva miliony korun, sumu ovšem ze svého účtu uhradila sám Andrej Babiš. Vysvětlil to tak, že akcie zaplatil jako dar svým dětem a nastávající manželce.



Zasahoval Babiš do provozu farmy?

Odkryté pasáže ukazují výpovědi svědků, které policie v rámci vyšetřování oslovila. Detektivové vyslýchali úředníky či manažery farmy a podobně. Mezi svědky vypovídala i marketingová expertka Tereza Svěráková, kterou si Babiš vybral jako českou odbornici na marketing a nabízel jí práci. „Zdůrazňoval, že projekt je jeho ‚dítě‘ a jde o projekt, ke kterému má největší vztah,“ cituje Šaroch Svěrákovou. Podle ní nynější premiér znal farmu do detailů, mluvil například o koních a o tom, jak je nakupoval. Premiér Andrej Babiš již v minulosti několikrát opakoval, že do vedení Farmy Čapí hnízdo žádným způsobem nezasahoval.



Svěráková nakonec spolupráci s Babišem odmítla, neboť v té době vedla jinou globální kampaň a zakázka pro Čapí hnízdo se jí zdála příliš malá. Babišovi doporučila jinou firmu, nicméně slíbila, že na projekt bude i tak dohlížet. „Schvalování veškerých prací, které se udělaly, však bylo zdlouhavé, protože se vše posílalo panu Františku Šlingrovi (bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo – pozn. red.), který to přeposílal obviněnému Ing. Babišovi. Až potom, co to on odsouhlasil, byl schvalovací proces uzavřen,“ parafrázuje Svěrákovou Šaroch.



Farma Čapí hnízdo.

Začerněné pasáže odkrývají i další výpovědi Herodese. Bratr Babišové během vyšetřování popřel, že by Babiš nějakým způsobem zasahoval do provozu areálu. „Svá akcionářská práva vždy vykonával svobodně a nezávisle na jiných osobách. Jako majoritní akcionář (Herodes – pozn,red) ví, že společnost nebyla vlastněná, a to ani z části, obviněným Ing. Babišem, ani společností Agrofert, nebo jinou společností z koncernu, ani nijak nepatřila do koncernu Agrofert,“ přepsal Herodesovu výpověď Šaroch. „Připadá mu nesmyslné, aby si společnost Farma Čapí hnízdo jakékoli představy a náměty Svěrákové nebo společnosti xxxx (začerněné místo – pozn.red.) nechávala schvalovat od obviněného Ing. Babiše,“ pokračuje státní zástupce.



Půjčka od britské banky HSBC

V protokolu se píše i o výpovědích pracovníků britské banky HSBC, která podle serveru iRozhlas Čapímu hnízdu nejdříve půjčila 350 milionů a 25 milionů korun a později ještě 80 milionů na vybavení. Interní zpráva banky HSBC naznačuje, že farma Čapí hnízdo získala od banky půjčku jen díky tomu, že byla součástí holdingu Agrofert. Zaměstnanci naznačovali možné propojení Farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert. „Na některých místech v materiálech banky bylo výslovně zaznamenáno, že skutečným vlastníkem společnosti Farma Čapí hnízdo, respektive MKA ČH, je obviněný Ing. Babiš,“ stojí ve spisu. Pokud by se výpovědi pracovníků potvrdily, s největší pravděpodobností by šlo o klíčový důkaz, že při udělování dotací farma nebyla malým nebo středním podnikem s nárokem na evropskou dotaci.



„V materiálech je rovněž zjednodušený organigram z prosince 2009, v němž je zobrazen obviněný Ing. Babiš jako 100procentní vlastník společnosti Farma Čapí hnízdo. Stejné schéma je pak z července 2010,“ pokračuje Šaroch. „Financování tohoto projektu mělo zajistit bance HSBC výraznější obchody se společnostmi skupiny Agrofert a z toho pramenící profit banky,“ citoval statní zástupce z interních listin banky.

Informace o majiteli Farmy Čapího hnízda ale Šaroch v protokolu označil za neprokázané a neověřené. „Jiné informace o zjišťování skutečného majitele nebyly v materiálech poskytnutých bankou HSBC zaznamenány. Z toho důvodu se tato informace jeví jako neprokázaná a neověřená, byť ve spojení s informacemi o mimořádném osobním zájmu Ing. Babiše na výstavbě MKA ČH zcela logická,“ vysvětluje své rozhodnutí o zastavení trestního stíhaní aktérů kauzy Čapí hnízdo státní zástupce Šaroch. „Zmíněnou informaci nelze převzít bez dalšího jako důkaz v trestním řízení,“ uvedl.