Kauza Cimický jde k odvolacímu soudu. Za sexuální útoky dostal pět let vězení

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Psychiatra následně z obtěžování či přímo napadení obvinily v médiích i další...

Psychiatra následně z obtěžování či přímo napadení obvinily v médiích i další ženy. | foto: Ladislav KřivanExpres.cz

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Jan Cimický
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Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil pětileté vězení za čtyři případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná pražský městský soud v polovině září. ČTK to ve čtvrtek zjistila z justiční databáze. Osmasedmdesátiletý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá.

Cimický čelí obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil.

Podle žalobců lékař ženy osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky, byl si při tom vědom převahy a autority, které vyplývaly z jeho pozice veřejně známého lékaře. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Převážnou část skutků kvalifikovala obžaloba jako vydírání, znásilnění totiž bylo ve starém zákoníku definované jako donucení k souloži či obdobnému pohlavnímu styku násilím nebo pod pohrůžkou násilí. V novějším trestním zákoníku platném od roku 2010 už trestný čin znásilnění zahrnuje i pohrůžku těžkou újmou.

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Skutky kvalifikované jako znásilnění ale obvodní soud letos na jaře překvalifikoval na trestný čin sexuálního útoku – jde o trestný čin, který v zákoně přibyl loni. Pro Cimického je tato kvalifikace příznivější. Trestný čin znásilnění nově zahrnuje pouze soulož a jiné penetrační činy, pod kvalifikaci sexuálního útoku spadají ostatní sexuální praktiky.

Výši uloženého trestu obvodní soud odůvodnil tím, že lékař podle rozsudku páchal trestnou činnost zhruba 40 let, tedy vlastně téměř celý svůj dospělý život. Některým ze zneužitých dívek pak podle soudu nebylo ještě 18 let. Psychiatr také podle soudu neprojevil žádnou sebereflexi.

Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.

Obvodní soud na jaře rozhodoval v případu podruhé, i na poprvé uznal Cimického vinným. Verdikt ale tehdy odvolací městský soud zrušil. Podle odvolacího soudu první rozsudek trpěl vadami ohledně prováděných důkazů.

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