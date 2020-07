Odvolaný ředitel Národní knihovny Kocanda ukončil projekt e-knihovna sám, prý pochyboval o ceně

Praha Odvolaný ředitel Národní knihovny Martin Kocanda v úterý řekl, že projekt e-knihovny, jenž byl jedním z důvodů jeho konce v čele instituce, sám ukončil. Učinil tak na základě doporučení Garanční rady NK, která je poradním orgánem ministerstva kultury. O cíli projektu v hodnotě téměř 150 milionů korun Kocanda nepochyboval, vzbuzoval v něm prý pochybnosti ohledně zvolené technologie a ceny, řekl v úterý Kocanda novinářům.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) Kocandu odvolal kvůli nesrovnalostem v projektu e-knihovna, který prověřují policie a Bezpečnostní informační služba. V projektu šlo o evropskou dotaci 144 miliony korun. Dlouhodobě Zaorálkovi vadí i pomalý postup rekonstrukce Klementina, její pronájmy či některé sporné akvizice. Důvody odvolání jsou podle Kocandy zástupné.



Klementinum se rekonstruuje přes deset let a potíže se zřizovatelem kvůli protahované revitalizaci měli i Kocandovi předchůdci. Podle současných plánů vlády by se program, v němž se pro Klementinum počítá ještě s neutracenou miliardou, měl prodloužit o čtyři roky.

„Jsou připravené podklady ke třetí etapě. V procesu její přípravy se sbíhaly dva protichůdné názory na věc, které oba dva měly svou logiku,“ uvedl. Knihovníci prosazovali, aby revitalizace umožnila existenci živé instituce v barokním areálu, památková péče zase chtěla především zachování památky v co možná nejvíce autentické podobě.

„Po celou dobu jsme hledali kompromis. V současné době ho schválily orgány památkové péče. Revitalizace Klementina způsobí to, že areál bude krásný. Poskytování služeb Národní knihovny ale revitalizace neposune ani o centimetr dopředu,“ řekl odvolaný ředitel.

Zaorálek kritizoval také snahu koupit notářský zápis z roku 1406, který loni v červnu vydražila NK za více než 18 milionů korun. Nikdy jej však nezaplatila, po aukci jej policie zabavila s podezřením, že je kradený. Ministr poukazoval na to, že mohly být peníze vynaloženy špatně a že NK neměla k nákupu tohoto artefaktu žádné důvody.

Kocanda uvedl, že koupit dílo mu doporučili odborníci z NK na staré tisky. „Ministerstvo na všech úrovních řízení ho doporučilo nakoupit za cenu, kterou určilo a tehdejší ministr Antonín Staněk (ČSSD) záměr schválil,“ řekl Kocanda.

Kocanda čelí výhrůžkám

Zaorálek v úterý zmínil i údajně nevýhodné pronájmy v areálu Klementina. Kocanda uvedl, že při svém nástupu do funkce podědil několik nevýhodných smluv, především smlouvu firmy na provádění turistů v Klementinu. „Ročně platí knihovně milion korun a získává mnohonásobně více. Jde o dlouhodobou smlouvu, jíž jsme se snažili vypovědět, ale soud jsme prohráli a nezbývá než strpět doběhnutí smlouvy,“ řekl. Smlouva zřejmě potrvá ještě dva roky.

„Cíle, kterých měl dosáhnout projekt e-knihovny, jsou naprosto zásadní a důležité. Měl přinést možnosti vzdálené registrace, měl umožnit, aby služby, které v dnešní době musí naši uživatelé fyzicky vyřizovat zde v hale služeb, mohly být poskytovány na dálku. To, nad čím jsem měl otazníky, byla otázka ceny za projekt a zvolených technických řešení,“ řekl Kocanda.

Proto prý požádal Garanční radu NK, aby se na projekt podívala a vyjádřila se k němu. „Já jsem pak na základě doporučení Garanční rady projekt v této podobě zastavil,“ řekl Kocanda.

Zaorálek mu prý o jeho odvolání řekl na úterní ranní schůzce. Kocanda uvedl, že žádné právní kroky ohledně svého odvolání nechystá. Řekl, že stejně jako jeho předchůdci v čele NK čelil ve své funkci nátlakům různých zájmových skupin.

„V poslední době čelím výhrůžkám z různých skupin, nátlakům, bylo poškozeno i moje vozidlo a bylo mi naznačeno, že to souvisí s otázkami IT a snahou skupin se do NK dostat,“ uvedl. Kontaktoval proto orgány činné v trestním řízení.