Odvolaný ředitel Štiřína odmítá zůstat jako referent marketingu. Neodpovídá to mé kvalifikaci, stěžuje si

Praha Odvolaný generální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý se dočkal nové pracovní nabídky. Nové vedení zámku mu nabídlo pozici referenta marketingu, která obnáší i mlčenlivost. „Nabídnutou pracovní pozici odmítám, protože zásadně odporuje požadavkům zákoníku práce, neboť absolutně neodpovídá mé kvalifikaci,“ řekl LN Hrubý s tím, že vše konzultoval s právníky odborového svazu zámku.

Prozatímní šéf Štiřína Petr Veselý, kterého do funkce od 1. ledna dosadil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), situaci pro LN zatím neokomentoval. Zámek je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí.

Podle exšéfa Štiřína využívaného státem pro diplomatické i jiné společenské akce se referentská pozice rovná pracovní pozici podřízeného zaměstnance na nejspodnější úrovni organizační struktury objektu. „Jde o pozici bez jakýchkoliv organizačních a řídících oprávnění. Pracovní náplň je možné charakterizovat jen jako povinnost mlčet a oprávnění mluvit jen o historii architektury a kultury Zámku Štiřín,“ doplnil. Kromě pracovní náplně se změna týká i finančního ohodnocení, které by mu kleslo o polovinu. Jako referent bych měl brát 35 tisíc, jako generální ředitel jsem dostával 70 tisíc hrubého,“ dodal Hrubý.



Zámek Štiřín

V dopise, kterým Hrubý nabídku odmítl, navrhuje Veselému, aby ho dosadil na post odborného ředitele pro řízení, který je v Zámku Štiřín volný. „Pouze tato pracovní pozice, která je volná, splňuje požadavky zákoníku práce na mé pracovní zařazení po odvolání z funkce generálního ředitele a umožňuje, abych mohl pomáhat při dalším rozvoji Zámku Štiřín,“ reagoval Hrubý.



Veselý má nyní několik dní na to, aby se k Hrubého návrhu vyjádřil. Pokud bude trvat na marketingovém referentovi a Hrubý to nepřijme, má pravomoc dát Hrubému výpověď. V tom okamžiku můžou do kauzy vstoupit odbory a následně žaloba. Odbory Zámku Štiřín mohou zneplatnit výpověď, konečné rozhodnutí pak bude mít v rukou soud. Tuto variantu Hrubý nevylučuje.

Celá kauza okolo odvolání Hrubého z funkce generálního ředitele vyšla na světlo minulý týden, kdy na ni upozornily LN. Hrubý byl Černínským palácem odvolán k 31. prosinci 2019 bez udání důvodu. Ještě pár dní předtím ho přitom ministerstvo zahraničí ocenilo za výjimečnou péči o státem chráněnou památku. Důvod odvolání se chválený ředitel dozvěděl až několik dní poté, a to právě z LN, kterým tisková mluvčí MZV Zuzana Štíchová sdělila, že jeho odvolání souvisí s organizačními změnami ve struktuře příspěvkových organizací rezortu.

„Odvolání ředitele Zámku Štiřín je pravomocí ministra zahraničních věcí. V hospodaření nadále vidíme rezervy a jsme přesvědčeni, že může být efektivnější,“ řekla LN Štíchová. Veselý, který v minulosti šéfoval Kongresovému centru Praha, je pověřen výkonem funkce ředitele do doby, než bude ukončeno transparentní výběrové řízení na tento post.



Podle diplomatického zdroje LN je stále ve hře, jako už v minulosti několikrát, prodej zámku pro komerční účely. Černínský palác ale oficiálně tuto informaci dementoval. „Zámek Štiřín je ve vlastnictví státu, v tomto směru se změny neplánují,“ potvrdila jeho mluvčí.