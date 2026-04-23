Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

„Pane premiére Babiši, odvolejte co nejrychleji ministra kultury Otu Klempíře. Ministr Klempíř připravil naprosto špatný zákon, kterým se chystá ohrozit nezávislost České televize a Českého rozhlasu, veřejnoprávních médií. Nekomunikuje s nikým, a pokud náhodou něco řekne, tak je to tak hrozné, že to musíte korigovat i vy sám,“ říká Fiala na ve videu na sociální síti X.
„Ukazuje se, že ministr je naprosto nekompetentní a vy zřejmě vládu neřídíte. Ale co by se fakt dalo udělat, je odvolat ministra Klempíře a stáhnout ten paskvil. Všichni budou spokojeni, uklidníte tím veřejnost a myslím si, že přiznat chybu není nic špatného,“ říká Fiala.
Schůzka s řediteli veřejnoprávních médií bude, i když se jí koalice nezúčastní, řekl Rakušan
Předseda STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády hnutí řekl, že schůzka zástupců parlamentních stran s generálním ředitelem Českého televize Hynkem Chudárkem a generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, kterou svolal STAN na čtvrteční odpoledne, se určitě uskuteční.
„Bohužel to vypadá, že zástupci vládní koalice se schůzky účastnit nebudou,“ řekl Rakušan.
Tisková konference stínové vlády STAN