Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

  11:16
S výzvou, aby z vlády odvolal ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře a stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením poplatků České televizi a Českému rozhlasu, se na premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše obrátil jeho předchůdce, bývalý předseda vlády Petr Fiala z ODS.
Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Pane premiére Babiši, odvolejte co nejrychleji ministra kultury Otu Klempíře. Ministr Klempíř připravil naprosto špatný zákon, kterým se chystá ohrozit nezávislost České televize a Českého rozhlasu, veřejnoprávních médií. Nekomunikuje s nikým, a pokud náhodou něco řekne, tak je to tak hrozné, že to musíte korigovat i vy sám,“ říká Fiala na ve videu na sociální síti X.

Měl by Andrej Babiš odvolat ministra Klempíře?

„Ukazuje se, že ministr je naprosto nekompetentní a vy zřejmě vládu neřídíte. Ale co by se fakt dalo udělat, je odvolat ministra Klempíře a stáhnout ten paskvil. Všichni budou spokojeni, uklidníte tím veřejnost a myslím si, že přiznat chybu není nic špatného,“ říká Fiala.

Schůzka s řediteli veřejnoprávních médií bude, i když se jí koalice nezúčastní, řekl Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády hnutí řekl, že schůzka zástupců parlamentních stran s generálním ředitelem Českého televize Hynkem Chudárkem a generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, kterou svolal STAN na čtvrteční odpoledne, se určitě uskuteční.

„Bohužel to vypadá, že zástupci vládní koalice se schůzky účastnit nebudou,“ řekl Rakušan.

Tisková konference stínové vlády STAN

