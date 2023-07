Nejlepší prevencí požáru je požár. Za masivnější rozšíření ohňů může klima i lidská činnost, říká bioklimatolog

Lidovky.cz: Sledujeme v současnosti nějakou abnormální situaci, co se týče požárů? Den co den přicházejí zprávy o důsledcích šíření plamenů na řeckých ostrovech, na Sicílii, v Chorvatsku...

Ještě je brzy říci, zda jde o něco abnormálního, jsme zhruba v polovině požární sezony. Poslední měsíc, co se týče toho, sice byl značně aktivní, na druhou stranu však spadly poměrně vydatné srážky v západním Středomoří včetně Španělska a Itálie. Riziko požárů, které se ještě v zimě jevilo jako velmi vysoké, na nějakou dobu opadlo. Ale pravdou také je, že kombinace extrémních teplot, která do značné míry připomíná loňský rok i rok 2017, ukazuje, že by letošní sezona mohla být skutečně jednou z těch horších.

Požáry, jež vidíme nyní, jsou specifické v tom, že zasahují destinace, které se hůře evakuují, tedy ostrovy. Je na nich značné množství turistů z Česka a zčásti i proto se nás to více dotýká. Evakuace na pevnině bývá také zpravidla jednodušší než z ostrovů.