Voliči v Británii chtěli změnu, říká Fiala. V zahraniční politice ji nečeká

„Chceme dále rozvíjet výborné vztahy mezi Českou republiku a Velkou Británii, věřím že bude pokračovat i příprava konkrétních projektů, například v oblasti malých modulárních reaktoru. Budoucí premiér Starmer opakovaně vyjádřil svůj jasný postoj proti ruské agresi a podporu Ukrajiny,“ komentoval Petr Fiala výsledek parlamentních voleb ve Velké Británii.

„Po 14 letech vlády konzervativců s chaotickou koncovkou se dalo čekat, že lidé zvolili změnu. Labour Party opakovaně dala najevo, že na postoji Británie k ruské válce na Ukrajině se nic nemění a Spojené království zůstane klíčovým spojencem Ukrajiny i nadále. Ve vztahu k Evropské unii se dá očekávat věcný přístup a otevřenost ke spolupráci. Za příznačné považuji, že architekt Brexitu Farage získal pouhá 4 křesla,“ uvedl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

„Je to obrovská změna pro Spojené království a reakce na určitý chaos,“ uvedl v ČT člen zahraničního výboru za hnutí STAN Ondřej Lochman. „Z hlediska Evropy to bude více proevropské,“ řekl o příští britské vlády. „Neočekávám od labouristů, že by se pokoušeli znovu vstoupit do Evropské unie,“ prohlásil ale také Lochman.

Konzervativci byli u moci dlouho, navíc v náročných obdobích, uvedl stínový premiér

„Drtivé vítězství labouristů bylo očekávané, je to blízko toho, co říkaly průzkumy. Důvodem je fakt, že konzervativci byli u moci dlouho, navíc v náročných obdobích. To se podepsalo na ekonomice,“ uvedl pro iDNES.cz předseda stínové vlády opozičního hnutí ANO Karel Havlíček.

„Velmi silné téma bylo zdravotnictví, se kterým jsou Britové dlouhodobě nespokojeni, a jednoznačně migrace, kde vidí velkou hrozbu a chyby dosavadní vlády. Co se týká EU, žádný návrat nechystají, chtějí odstraňovat obchodní překážky a hledat nový bezpečnostní pakt s EU. Ve vztahu k Ukrajině se labouristé zavázali zachovat vojenskou, finanční i diplomatickou podporu, zde větší změny neočekávám,“ reagoval na změnu, o níž rozhodli britští voliči, šéf stínové vlády Havlíček.

„Výsledek je dlouho očekávaný, občané Spojeného království jsou dlouhodobě nespokojeni a volí člověka, který není spojen s úpadkem posledních let,“ reagoval na výsledek voleb ve Velké Británii europoslanec za opoziční SPD Ivan David.

„Keir Starmer patří k těm, kteří mají blíže ke středu, nejedná se o fanatika. Neočekávám, že by došlo k podstatným změnám, pokud jde o zahraničněpolitickou orientaci,“ řekl v České televizi David. Ve skutečnosti ale podle něj z demokracie zůstávají jen formální prvky a vládnou nadnárodní korporace.