Situaci s digitalizací Bartoš nezlepšil. Odvolání je logické, míní Pekarová

„Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovou konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ reagoval na sociální síti X Rakušan.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová na síti uvedla, že měsíce trvající problémy s digitalizací stavebního řízení mají negativní dopad na českou ekonomiku. „Úředníci se každý den potýkají s nefunkčním systémem, což jim značně ztěžuje práci a plně chápu i naštvání občanů. Přestože byla Ivanu Bartošovi nabízena pomoc, situace se bohužel výrazně nezlepšila,“ reagovala.

„Odvolání je logický krok“

Současně zmínila, že si je vědoma složitosti celého procesu digitalizace. „Uznávám snahu, nicméně vzhledem k přetrvávajícím problémům a nenaplněným závazkům vlády v oblasti digitální transformace je jeho odvolání panem premiérem logický krok,“ dodala.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na rozhodnutí reagoval slovy, že jediné, co si starostové, úředníci a občané přejí, je, aby digitální řízení konečně fungovalo. „Pokud tomu dnešní rozhodnutí premiéra Fialy pomůže, bude to jedině dobře. V takovém případě musí jít personálie stranou,“ doplnil.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na sociální síti uvedl, že nehodnotí rozhodnutí, které je suverénní právo premiéra. „Hodnotím ten timing. Předseda strany se bál, do „mrtvoly“ si kopnul. Takhle nejednají muži,“ dodal.

Europoslankyně Danuše Nerudová pouze konstatovala: „Takovouto politickou kulturu jsme tu nechtěli.“

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že rozumí, že je odvolán pro naprosté selhání ve stavebním řízení. „To mělo nastat už před několika týdny, ale premiér to navzdory varování odborníků vymlčel. Šílené je to, že to Petr Fiala udělal až po fiasku Pirátů politickém v krajských volbách a následné rezignaci Ivana Bartoše z čela Pirátů,“ podotkl.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že problémem vlády nejsou Piráti, ale slabý premiér Fiala. „Ivana Bartoše měl odvolat už dávno, protože způsobil obrovské škody nefunkční digitalizací,“ uvedl dále expremiér.

Podle něj měl Fiala už dříve odvolat i další ministry, jako zdravotnictví Vlastimila Válka, vnitra Víta Rakušana, práce Mariana Jurečku a „ty zbytečné a neviditelné ministry.“ „Neudělal nikdy nic a teď to Ivanu Bartošovi ani nebyl schopný říct do očí,“ dodal Babiš.

„Pojďme dát lidem naději“

Jana Michailidu na Fórum Pirátské strany, kde hlasují o setrvání ve vládě napsala: „Musíme konečně převést do reality naše heslo a mít odvahu udělat, co je správné. Ve chvíli, kdy střední třída této země padá do chudoby či dokonce do náruče národovců, jsou naše hodnoty a postoje, tolik odlišné od pravicově konzervativní vlády SPOLU, velmi důležité.“

Současně uvedla, že je potřeba, aby bylo vidět, že opozicí vůči asociálním a ekonomicky demotivačním škrtům může být i něco jiného než populismus a protonacionalismus. „Něco, co dává smysl a je konstruktivní – pojďme dát lidem naději. Proto jsme vznikli,“ dodala.

Bývalý europoslanec Mikuláš Peksa ve fóru pak napsal, že podporuje podnět. „Volali mi novináři a sliboval jsem jim, že to navrhnu, ale napsal jsi to rychleji, než jsem dotelefonoval. Jdeme, není co řešit,“ doplnil.