Ohlídat lidi u vody je problém. Přeplněná koupaliště nahrávají šíření covidu, epidemiologům dělají starosti

Praha Tropické počasí láká Čechy na koupaliště. Ale i letní pohodu a zábavu u vody narušují pravidla, která zabraňují šíření koronaviru. „Návštěvníky nabádáme k dodržování rozestupů,“ uvádějí provozovatelé koupališť. Dodávají však, že v horku, kdy jsou návaly lidí největší, je hlídání kázně podstatně těžší.

Jak na vlnách podivna. Lehkým odkazem na jeden z dílů filmových Pirátů z Karibiku by se dala charakterizovat současná covidová letní sezona na koupalištích. Tropické počasí, které nastoupilo, nahnalo většinu republiky k vodě. Přeplněné bazény, kde je doslova hlava na hlavě, ale v době epidemie představují skoro ruskou ruletu.



Dobře to ilustruje fotografie z Aqualandu Moravia, která se lavinovitě šíří internetem. Ukazuje shluk lidí namačkaných na sobě, což by v běžných časech nebylo nic neobvyklého, nyní ale takový snímek přidělává vrásky epidemiologům.

„Samozřejmě máme neustále obavy z jakéhokoliv shlukování lidí, z principu by pro nás bylo úplně nejlepší, kdyby se takové hromadné akce nekonaly, ale o tom život není,“ řekl serveru Lidovky.cz Rastislav Maďar, vedoucí hlavní skupiny epidemiologů při ministerstvu zdravotnictví. Podle něj se lidé na koupalištích často nechovají ukázněně.

Atrakce v obležení lidí

A tomu odpovídá i fotografie z Aqualandu. Podle jeho mluvčí Karolíny Křenkové snímek vznikl na atrakci, která vytváří umělé vlny a mezi návštěvníky je skutečně hodně oblíbená. Vlnobití není zapnuté pořád, ale spouští se v pravidelném intervalu.

„Atrakce jsou hlídané plavčíky. Ti se snaží na lidi nejen dohlížet, ale také je upozorňují na to, že mají dodržovat rozestupy. Pokud bychom ale registrovali, že by vlnobití mohlo být problémové, jednou z možných variant je ji vypnout,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Křenková.

Provoz koupališť a dodržování hygienických pravidel mají na povel provozovatelé a majitelé. Podle Maďara epidemiologové letní koupání s provozovateli řešili, všichni tedy vědí, jaká jsou pravidla, podmínky a rizika.

„Nechali jsme to na nich. Vycházeli jsme z toho, že se na to letní období na ně spolehneme a zjistíme, jak si to oni sami nastaví a jak to budou dodržovat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz epidemiolog.

Podle něj je situace zatím pod kontrolou. Případná omezení by měla vycházet buď ze zásadní změny „virové“ situace, anebo z předpokladu odborníků, že nastává riziková sezona. To ale zatím nehrozí. Nápovědou lidem by měl být i současný semafor ministerstva zdravotnictví, který podle barev odlišuje rizikovost šíření covidu v jednotlivých regionech.

Na koupaliště by se experti zaměřili v případě, že by během trasování nákazy našli spojitost s bazény a akvacentry. „Pravděpodobně by se musely zavést limity, aby tam nebyly davy. Například podle rozlohy areálu, ne podle počtu lidí,“ nastínil Maďar.

Rozestupy hlídá i rozhlas

Podle provozovatelů koupališť všichni dbají na to, aby návštěvníci byli neustále informovaní, byť v tropických vedrech, kdy je návštěvnost největší, to někdy nelze úplně uhlídat. „U nás máme rozhlas, který návštěvníky neustále upozorňuje na to, jak se mají chovat, rozmístěné plakáty, dozorující plavčíky. Děláme vše, co můžeme,“ popsala Křenková.

Podobně je tomu i v Praze. „Když je vedro, máme úplně plno. Kapacitu máme nastavenou na sedm set míst, hlavně kvůli údržbě vody. Na rozestupy upozorňujeme jak v areálu, tak i u pokladen a máme všude rozmístěné dezinfekce,“ vylíčila serveru Lidovky.cz Kateřina Petráčková, provozní pražského biotopu v Radotíně.

Podobný stav serveru Lidovky.cz potvrdila i Aneta Segmüllerová, zástupkyně společnosti Anelis, která provozuje plovárny Stírka, Čakovice a Ládví.

Dezinfikují i lehátka

„Návštěvníkům poskytujeme dezinfekci. Protože lidem půjčujeme lehátka, tak se při předání všechna také dezinfikují. Vždy je určen jeden člověk, který se pohybuje po areálu, řeší dezinfekci a upozorňuje lidi na rozestupy,“ uvedla na dotaz Lidovek.cz Segmüllerová.

Provozovatelé se shodují, že i když dělají maximum, hodně záleží na kázni návštěvníků. S tím souhlasí i Maďar. „Zatím to nejhorší je rozvolnění v hlavách lidí. Pořád jsme trošku mysleli, že se budou někteří chovat zodpovědněji, což se často neděje,“ uzavřel.

Aktuálně platí, že se od 22. června 2020 v přírodních a umělých koupalištích ve stejný čas může nacházet nejvýše tisíc lidí. Návštěvníci nyní nejsou povinni nosit ochranu dýchacích cest tehdy, jsou-li ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiného člověka. To neplatí pro členy domácnosti a blízké osoby.