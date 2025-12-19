Novoroční program již zrušili v Náchodě, Plzni, ale i dalších městech, obávají se totiž vysokých pokut.
Novela zákona o pyrotechnice nařizuje dodržení bezpečnostní vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat při odpalování pyrotechniky. Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Za porušení hrozí pokuta až půl milionu korun.
V Plzni měla být světelná show na náměstí Republiky, kvůli novele se však nakonec konat nebude.
„Odpálení ohňostroje v centru Plzně znemožňuje fakt, že v těsné blízkosti náměstí Republiky jsou na střechách úly s včelami,“ uvedla mluvčí třetího městského obvodu Michaela Adámková. Lidé se tak mohou těšit na náhradní program, kterým bude videomapping promítaný na budovu pojišťovny.
Některá města tvrdí, že se s novou vyhláškou nic nemění. To platí například pro Prahu. „Obdobná opatření, tedy zóny bez pyrotechniky, už máme ve své vyhlášce. Spoluobčany proto o svátcích žádné změny nečekají,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Jsou ale města, kde na zákon reagují změnou či rušením novoročního programu včetně tradičních ohňostrojů. Ten na poslední chvíli zrušily Turnov, Náchod či Třeboň. Města zpřísňují vyhlášky.
Dvě města ze třinácti
Ze třinácti krajských měst, která oslovila redakce iDNES.cz, plánují ohňostroj pouze Zlín a Jihlava.
„Máme silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, který respektuje nová legislativní pravidla i naše vlastní městské vyhlášky,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec. V Jihlavě museli ohňostroj přesunout ze střechy obchodního domu, odkud se odpaloval v minulých letech.
Někde si budou muset občané dávat pozor na zpřísnění podmínek. V Olomouci a Liberci již legislativní úpravu zapracovali do městské vyhlášky týkající se používání zábavní pyrotechniky. Pravidla pro odpalování rachejtlí upravila i ostatní města v kraji.
Celoroční zákaz používání zábavní pyrotechniky začal v prosinci platit také v nejcennějších oblastech CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny tím chce chránit živočichy před nadměrným hlukem a světelnými záblesky z petard a světlic.
Reaguje také na situaci z loňského silvestra, kdy návštěvníci jedné z horských chat na Pradědu odpálili ohňostroj přímo v národní rezervaci. Mapa, kterou vydalo ministerstvo zemědělství, je pravidelně aktualizována, v některých případech to městům způsobilo zmatek. V Trutnově museli ohňostroj dvakrát přesouvat.