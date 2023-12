Některá města ohňostroj ruší, Protivín ho prezentuje jako „symbol dobra“

Uskutečnit novoroční ohňostroj i přes vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který starosty požádal o zrušení oslav nového roku, se rozhodli v Protivíně. V něm se již dvacet let koná jeden z největších ohňostrojů v celém Jihočeském kraji. Obec očekává účast okolo 25 tisíc lidí.

„Nemůžeme těmto agresorům ustupovat, dali bychom jim přesně to co chtějí,“ myslí si protivínský starosta Jaromír Hlaváč (ODS). Doplnil však, že pietu za oběti pražského útoku považuje za důležitou, a chce ji proto zmínit i ve svém novoročním projevu. Rušení akcí dle něj ale není ten správný způsob, jak ji vyjádřit.

„Ohňostroj jsme koncipovali již před měsícem a brali jsme při tom ohled na to, co se nyní děje ve světě. Je o slušnosti a sounáležitosti. Jeho tématem je vítězství dobra nad zlem,“ popsal starosta s tím, že ohňostroj pietu podpoří i svým motivem.

Podobný pohled sdílí také Ivan Radosta (Jihočeši), starosta Milevska, kde novoročním ohňostrojem oslaví také 840 let od založení města. „Obešleme všechny radní, aby se k tomu vyjádřili, ale zatím tu panuje shoda, že ohňostroj uskutečníme. Před tou tragédií bychom neměli utíkat. Pietu dokážeme vyjádřit lépe než rušením akcí,“ řekl starosta Milevska.

Doplnil také, že ministrovo vyjádření nepřišlo s dostatečným předstihem, a města tak nemají moc času na adekvátní reakci. „Vše už je naplánované, všichni s tím počítají. Rozpočty takových akcí jsou navíc v řádech statisíců korun a obce to nemohou jen tak zahodit,“ upřesnil.

Ve Strakonicích novoroční ohňostroj 1. ledna nad řekou Otavou zřejmě bude. Radnice rozhodne do pátku. Náklady na ohňostroj jsou asi půl milionu korun.

„Já osobně ho rušit nechci, protože už je připravený, zaplacený. Ale byl bych rád, kdyby byl poslední. Jsou jiné metody, jak oslavit nový rok: drony, videoprojekce, co může být na obloze a nemusí to být hlučné, nemusí to být výbuchy a výstřely, které jsou pro přírodu i lidsky zátěž. Pravda je, že toho bouchání už bylo dost,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

„Je to ale tak daleko (přípravy ohňostroje), že to zastavit už nepůjde. Určitě by pět tisíc lidí přišlo. Tímto ohňostrojem bych ale jako poslední tečkou uzavřel kapitolu hluku a násilí a už bych se k tomu nevracel. Nechci zklamat ty, kteří se těší, ale zároveň uznávám, že už je to přežité a že bychom mohli udělat něco jiného,“ míní.

Najdou se ale i města, kde se ministrovu výzvu rozhodli vyslyšet. „Ohňostroj jsme plánovali. Chápu výzvu pana ministra. Měli jsme teď ráno sezení s kolegou místostarostou a rozhodli jsme se, že novoroční ohňostroj 1. ledna nebude. Všechno je sice připravené, ale určitě bude jiný, vhodnější termín, kdy bude možné tuto podívanou uskutečnit. Budeme respektovat prosbu, která přišla od pana ministra, připojíme se k tomu,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO).

Jindřichův Hradec se tak připojil například k Olomouci, kde tamní radnice své rozhodnutí oznámila ve středu. Uspořádat ohňostroj nyní hanácká metropole plánuje ve vhodnějším termínu, například během oslav Svátků města, které se konají na začátku června. Kladně na Rakušanovu výzvu zareagovali také v Ústí nad Orlicí, tam se měla světelná show konat na Mírovém náměstí, ve Hvožďanech na Příbramsku či v Tišnově na Brněnsku.