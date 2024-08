Pracovníci pražské zoologické zahrady v úterý vypustili na pražských Dívčích hradech 30 syslů obecných. Nyní bude 20 samic a deset samců obývat voliéru a v budoucnu by mohli posílit populaci těchto kriticky ohrožených hlodavců ve volné přírodě. (30. července 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Rozhovor

Už tu byl, pak takřka vymizel a teď se sysel obecný znovu vrací do volné přírody. Alespoň se o to snaží Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) – kolonie těchto hlodavců vysadila už třeba poblíž strakonického letiště či na letišti mezi Božicemi a Boroticemi na jižní Moravě. Pražská zoo je v minulém týdnu vypustila v lokalitě Dívčích hradů, zatím tedy jen do voliéry.