‚Ohrožujete tím jeho život.“ Auto na slunci se pro psa stává peklem, v Brně rozdávají varovné letáky

Praha O víkendu se na výstavišti v Brně konala Mezinárodní výstava psů, během které chovatelka nechala své dva psy zavřené v autě na parkovišti. Jedno zvíře na místě zemřelo a druhé kvůli přehřátí zkolabovalo. Nezávisle na této nešťastné události se brněnští strážnici rozhodli za stěrače vozidel umísťovat letáky, které varují řidiče, aby nenechávali děti a zvířata o samotě v rozpáleném autě na slunci.

„Varovnou akci jsme již plánovali před touto nešťastnou nehodou, nicméně se to tak sešlo, že jsme začali letáky rozdávat pár dní po incidentu před brněnským výstavištěm,“ vysvětluje tiskový mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.



„Nikdy nenechávejte dítě ani zvíře osamocené v autě,“ varují brněnští strážnici.

Podle něj se jedná o první akci s touto tématikou. „Dříve jsme řidiče o nebezpečí informovali skrze sdělovací prostředky či na sociálních sítích, nyní poprvé využíváme letáky k informování řidičů o tom, že by děti a zvířata v autech nechávat neměli,“ říká Ghanem. Letáky varují před rychlým nárůstem teploty ve voze a že v případě osamoceného zvířete nebo dítěte řidiči ohrožují jeho život.



Majitelce dvou psů přitom může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody. „Z pohledu práva se osoba, která ponechala zvíře v rozpáleném vozidle, může dopustit trestného činu týrání zvířat, za což může být potrestána odnětím svobody až na dvě léta,“ uvádí tisková mluvčí Policejního prezídia České republiky Lenka Sikorová. Brněnský případ se stále prošetřuje. „Policie celou záležitost prověřuje, případ zatím vedeme jako podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.



„Existují stovky pokusů, které dokázaly, že během deseti až patnácti minut stoupne teplota v autě z klimatizovaných dvaceti stupňů klidně na šedesát,“ uvádí veterinář Jiří Žák, specializující se na problematiku uvězněných psů v rozpáleném autě.



Veterinář přirovnává rozžhavené auto k sauně. „Sauna je dělaná pro člověka, který se potí. Pes se potit nemůže a jediné, čím ventiluje je jazyk,“ vysvětluje Žák. Pokud je teplota v autě natolik vysoká, že pes nemůže pomocí jazyka odpařovat horko, tak mu selže termoregulační systém a dojde k přehřátí mozku. „Mozek nedokáže pracovat pod vyšší teplotou a zkolabuje a tím zkolabuje i srdeční rytmus a dech zvířete,“ říká.



Hlavně nestříkat hadicí

Jako první pomoc při záchraně psa veterináři radí vzít zvíře do stínu a okamžitě začít chladit, ale varují před chlazením proudem studené vody. „Výrazně nedoporučuji stříkat vodu hadicí na rozpáleného psa, to je další extrém, při kterém by mohlo dojít k poškození oběhového systému a zvíře může být na místě mrtvé,“ varuje veterinář Dušan Usvald. „Na psa bychom měli přikládat mokré utěrky namočené ve studené vodě a průběžně je měnit,“ dodává.



Incident na výstavišti není jediným případem, který museli brněnští strážnici řešit. „V loňském roce koncem května strážníci vysvobozovali tříletou holčičku ze zavřeného auta v Bohunicích. Zaznamenali jsme i případ, kdy byl v autě zavřený pes, který byl na tolik zoufalý, že hlavou vytloukl pootevřené okénko a vyskočil z něj ven,“ přibližuje podobné případy Ghanem. „Pes byl uvázaný na vodítku a zůstal viset za krk z okna. Shodou okolností jsme v blízkosti měli hlídku psovodů, která psa odřízla, umístila ho do stínu, začala ho chladit a tím mu zachránila život,“ dodává.



Strážník může rozbít okénko

„Když je evidentní, že pes kolabuje nebo je přehřátý, tak zájem zachránit život je na prvním místě, obdobně jako u záchrany dítěte,“ vysvětluje mluvčí brněnských strážníků. Pokud strážník není schopen majitele vozidla sehnat, tak má podle Ghanema právo rozbít okénko a otevřít vozidlo. Kolemjdoucí má také právo v krajním případě rozbít okénko, ale musí si být jistý, že zvíře je v kritickém stavu. „Kolemjdoucí si musí být jistý, že jeho chování je v dané chvíli adekvátní. Pokud má pochybnosti, není nic jednoduššího, než zadarmo zavolat na tísňovou linku,“ vysvětluje.



„Rozbití okénka doporučujeme až opravdu v krajním případě, tedy v okamžiku, kdy je zvíře pobytem v autě bezprostředně ohroženo na životě,“ tvrdí mluvčí prezídia Sikorová. „Tuto situaci však laik pravděpodobně nedokáže adekvátně vyhodnotit a posoudit,“ konstatuje. Pokud reakce kolemjdoucího nebyla adekvátní, hrozí mu odpovědnost majiteli za škodu, která byla jeho jednáním způsobena. „Posouzení situace doporučujeme ponechat na přivolané hlídce, která na místo dorazí zpravidla během několika minut,“ radí Sikorová.



„Momentálně distribuujeme letáky na všechny služebny, abychom měli pokryté celé Brno,“ říká mluvčí brněnských strážníků. Cílovou destinací se pro městské policisty stávají nákupní a obchodní centra, kde v létě auta stávají na přímém slunci. „Řidiči často mají pocit, že z auta jen vyběhnou do nákupního centra a hned se vrátí,“ konstatuje.