Okamura a Klaus mladší se přou o titul pravého vlastence. Vyčítají si postoj k EU

PRAHA Na pravém kraji politického spektra začíná být horko. SPD Tomia Okamury a Trikolóra Václava Klause ml. začínají na sociálních sítích vzájemné odstřelování o voliče, pro které je úhlavním nepřítelem Evropská unie.

Řadu let to měl Okamura v politice narýsované víceméně přímočaře. Tvrdá kritika migrace a Evropské unie znamenala s železnou pravidelností dostatek hlasů k průniku do sněmovny a přísun státní podpory do stranické kasy. Nikdo se neodvážil se s ním o voličstvo vyznávající například nulovou toleranci k islámu přetahovat. V národoveckém proudu však začala lovit i vloni vzniklá Trikolóra tažená Klausem mladším. Šéf SPD to velmi dobře ví.



Klausova rétorika bojovníka za národní zájmy a proti EU se Okamury očividně dotkla. Svému kolegovi z Poslanecké sněmovny tak věnoval dlouhý příspěvek na svém Facebooku zakončený Klausovou fotkou.

„Trikolóra ústy svého předsedy Václava Klause ml. potvrdila, že je prounijní strana a že se příliš neliší od ODS,“ oznámil Okamura svým voličům. Vystihl přesně to, jak se Trikolóru snaží veřejnosti vykreslit. Tedy jako „béčko“ občanských demokratů, kterému ve skutečnosti o ideály české suverenity vůbec nejde.

SPD svou pozici hájí tím, že jako jediná strana chce z EU skutečně vystoupit, zatímco Klaus mladší upozorňuje, že Okamura ve sněmovně nehlasoval pro vypovězení Lisabonské smlouvy.

Tomio Okamura.

Podle sociologa Jana Herzmanna je ale představa Trikolóry jako odvaru občanských demokratů mylná. „V žádném případě. Většina voličů ODS stojí někde jinde než voliči Trikolóry,“ vysvětlil LN Herzmann s tím, že je to třeba právě politika vůči EU, ve které se ODS a strana Klause mladšího liší. Potvrzuje také, že Okamura i Trikolóra částečně míří na stejné voliče. „Zatímco Trikolóra akcentuje spíše ekonomické úvahy až ultraliberálního střihu, pro SPD hraje roli spíše jakási čistota domácí populace od zahraničních vlivů,“ myslí si Herzmann.

Kdyby v místech spektra, kde se pohybuje Trikolóra a SPD, vznikla konzistentní síla, mohla by si podle sociologa sáhnout na výsledek mezi 10 a 15 procenty. A to hlavně v případě, že by se jim podařilo mobilizovat nevoliče, které Herzmann označuje za „rezervoár nespokojených“.

Klaus: Japonský podnikatel je věrným spojencem EU

„Kampaně SPD jsme si všimli, budeme na ni reagovat,“ řekl LN zakladatel Trikolóry. Klaus mladší Okamuru oplátkou označuje za „japonského podnikatele, jež má z politiky živobytí“. Osobně si útoky údajně nebere, taková je prý politika. „Pokud z nás má strach, tak mohu jen říct, že každá reklama dobrá,“ dodal.



Václav Klaus mladší.

Při pohledu na volební modely je však jasné, že oba politici dobře vědí, proč se vůči sobě navzájem vymezovat. Mírný sestup preferencí SPD koresponduje s nástupem Trikolóry, která se ale prozatím ukazuje jako neměřitelná. V průzkumech agentury STEM například skáče z půl procenta až někam pod hranici pěti procent a pak zase zpět na tři a půl. Při součtu potenciálních zisků SPD a Trikolóry se ne náhodou ocitneme v blízkosti dosavadního Okamurova maxima: zisku 10,64 procenta ve sněmovních volbách 2017. V současných volebních modelech se k sobě obě strany blíží.

Česko sice čekají na podzim krajské volby, souboj představitelů národoveckého proudu ale směřuje spíše k těm sněmovním v roce 2021. Tehdy bude dle Herzmanna vrcholit proces budování Trikolóry jako strany.



Podzimní souboj o kraje bude podle Herzmanna hlavně testem. „Z hlediska image by bylo důležité, aby se Trikolóra dostala do krajského zastupitelstva. Moje tušení je, že tu šanci má,“ predikuje.