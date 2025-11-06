Poslanci ve středu při tajné zvolili předsedou Sněmovny Tomia Okamuru. Pozici získal díky 107 hlasům z řad vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.
Na zvolení Okamury reagovala také kontrarozvědka BIS, která na sociálních sítích uvedla, že zaznamenala ve veřejném prostoru informace, že by předseda Sněmovny měl dostávat tajné informace od zpravodajských služeb.
„Podle zákona o zpravodajských službách předsedové obou komor Parlamentu ČR nepatří mezi zákonné adresáty, informace od zpravodajských služeb tedy nedostávají. Ty jsou určeny prezidentu republiky, předsedovi vlády, Vládě ČR a v konkrétních případech i orgánům činným v trestním řízení,“ vyvrátila BIS spekulace.
Okamura dříve BIS kritizoval. V roce 2019 například tvrdil, že dostal dopis, ve kterém stojí, že má BIS pracovat na „destrukci a rozpadu jeho hnutí“. Podle dopisu zpravodajci proti SPD údajně vedli operaci s krycím názvem „Vulterin“. Mluvčí BIS Ladislav Šticha tehdy toto tvrzení popřel a upozornil, že si nejspíše z šéfa SPD někdo vystřelil.