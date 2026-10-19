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Okamura chce, aby teď prioritu mělo rušení televizních a rozhlasových poplatků

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  9:01
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Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. (7. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Špičky vládní koalice jednají před zasedáním vlády. Kromě novely školského zákona, která se týká změny financování asistentů pedagoga, řeší také harmonogram nejbližších schůzí Sněmovny. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura by chtěl mimo jiné urychlit projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.

Ve Sněmovně se podle něj koalice pokusí zrychlit projednávání řady předpisů, které na ni čekají.

Okamura by byl rád, aby prioritou bylo zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Já už se na to ptám od jara a nějak se to pořád posouvá. Já myslím, že už je nejvyšší čas,“ řekl před jednáním.

Chce také slyšet názor koaličních partnerů na možnost příjezdu lidí z Ukrajiny kvůli válce, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, a kvůli nadcházející zimě.

Kritizuje i plán ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. „Minimálně voliči SPD jsou s tím velmi nespokojení,“ řekl Okamura.

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