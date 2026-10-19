Okamura chce, aby teď prioritu mělo rušení televizních a rozhlasových poplatků

Ve Sněmovně se podle něj koalice pokusí zrychlit projednávání řady předpisů, které na ni čekají.
Okamura by byl rád, aby prioritou bylo zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Já už se na to ptám od jara a nějak se to pořád posouvá. Já myslím, že už je nejvyšší čas,“ řekl před jednáním.
Chce také slyšet názor koaličních partnerů na možnost příjezdu lidí z Ukrajiny kvůli válce, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, a kvůli nadcházející zimě.
Kritizuje i plán ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. „Minimálně voliči SPD jsou s tím velmi nespokojení,“ řekl Okamura.