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Rozpočtová rezerva podle Okamury. Pro ČT a ČRo chce peníze na živelní pohromy

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  15:10aktualizováno  15:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní rozpočtová rezerva, z níž chce předseda Sněmovny Tomio Okamura platit výdaje České televize a Českého rozhlasu, jsou finanční prostředky vyčleněné ve státním rozpočtu na krytí nepředvídaných a nezbytných výdajů, které nelze předem naplánovat. Jde například o živelní pohromy, akutní krizové stavy nebo nečekané mezinárodní závazky.

Jak se vysvětluje například na stránkách Národní rozpočtové rady, vládní rozpočtová rezerva je specifická položka ve Všeobecné pokladní správě. Zákon o rozpočtových pravidlech výslovně nařizuje, že tato rezerva musí činit minimálně 0,3 procenta z celkových výdajů státního rozpočtu pro daný rok. Je tedy nedílnou součástí rozpočtu, ať už ten je nebo není schodkový.

Na co je rezerva:

Na mimořádnou událost. Tou se podle daného zákona rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Výše rezervy se pohybuje kolem 11 až 12 miliard korun, řekla v září v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz ministryně financí Alena Schillerová.

Roční náklady na provoz České televize a Českého rozhlasu by v souhrnu měli dosahovat podle Schillerové kolem sedmi až osmi miliard korun. Pokud by se tyto instituce propojily s vládní rozpočtovou rezervou, veřejnoprávní média by z ní odčerpala 60 až 70 procent.

Státu by v rozpočtu zbyla prakticky jen třetina z volných prostředků na krytí skutečných krizí, jako jsou rozsáhlé povodně, sucho, kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu nebo nečekané mezinárodní závazky.

Zákon o rozpočtových pravidlech definuje, k čemu smí vládní rozpočtová rezerva sloužit. Okamura s Schillerovou by tak museli obhájit, jak dopředu známý provoz televizního a rozhlasového vysílání je náhle nepředvídatelným mandatorním výdajem.

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