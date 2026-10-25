Jak se vysvětluje například na stránkách Národní rozpočtové rady, vládní rozpočtová rezerva je specifická položka ve Všeobecné pokladní správě. Zákon o rozpočtových pravidlech výslovně nařizuje, že tato rezerva musí činit minimálně 0,3 procenta z celkových výdajů státního rozpočtu pro daný rok. Je tedy nedílnou součástí rozpočtu, ať už ten je nebo není schodkový.
Na co je rezerva:
Na mimořádnou událost. Tou se podle daného zákona rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Výše rezervy se pohybuje kolem 11 až 12 miliard korun, řekla v září v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz ministryně financí Alena Schillerová.
Roční náklady na provoz České televize a Českého rozhlasu by v souhrnu měli dosahovat podle Schillerové kolem sedmi až osmi miliard korun. Pokud by se tyto instituce propojily s vládní rozpočtovou rezervou, veřejnoprávní média by z ní odčerpala 60 až 70 procent.
Státu by v rozpočtu zbyla prakticky jen třetina z volných prostředků na krytí skutečných krizí, jako jsou rozsáhlé povodně, sucho, kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu nebo nečekané mezinárodní závazky.
Zákon o rozpočtových pravidlech definuje, k čemu smí vládní rozpočtová rezerva sloužit. Okamura s Schillerovou by tak museli obhájit, jak dopředu známý provoz televizního a rozhlasového vysílání je náhle nepředvídatelným mandatorním výdajem.