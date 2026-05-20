Okamura chce víc čínských turistů. Zmínil i, jak mít víc těch českých v Číně

Okamura, který byl dříve i viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a podnikal v cestovním ruchu, uvedl, že čínští turisté byli před pandemií covidu-19 v Česku na prvním místě v útratách na osobu a den. To se ale změnilo během poslední vlády.
Podle dat státní agentury CzechTourism se čínští turisté postupně do Česka vrací. V prvním čtvrtletí 2025 jich přicestovalo 29 987. Oproti stejnému období roku 2024 je to téměř o dvě pětiny více. V prvním čtvrtletí 2019 před pandemií navštívilo Česko 90 877 turistů z Číny.
Podle průzkumu agentury čínští turisté v Česku před dvěma lety utratili průměrně 3 932 korun na osobu na den. Za všechny zahraniční návštěvníky činil průměr 2 517 korun.
Zvýšení počtu čínských turistů by podle Okamury mohlo znamenat miliardu korun ročně jen na dani z přidané hodnoty. „O tom jsme se taky bavili, protože to bych rád zajistil,“ uvedl Okamura.
Do Číny za památkami
V souvislosti s plánem na zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny uvedl, že je Česko jednou ze dvou zemí v EU, která tuto povinnost má.
„Čeští občané tam chtějí jezdit na turistiku, za památkami. Vědí, že okolní země mají bezvízový styk. Naše občany to obtěžuje,“ řekl důvody záměru.
Koncem dubna se Okamura setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem, kterého přijal ho na základě žádosti Číny, uvedl na síti. S velvyslancem tehdy jednal i o možnosti přímé letecké linky mezi zeměmi.
Česká vláda minulý měsíc odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Premiér Babiš rozhodnutí vlády zdůvodnil ekonomickými zájmy ČR v pevninské Číně, která považuje tento ostrovní stát za své území.
Proti tomu se předseda Senátu ohradil s tím, že tchajwanské investice v Česku jsou vyšší a hodnotnější než ty čínské. Macinka však uvedl, že Tchaj-wan není pro český export příliš významným trhem.
V minulosti Peking často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či s loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u dalajlamy při příležitosti jeho 90. narozenin.
Babiš minulý měsíc uvedl, že jeho vláda nebude dělat hodnotovou zahraniční politiku, nýbrž pragmatickou. Podle něj hodnotová politika Česku nic nepřinesla. Těmito slovy vysvětlil zamítnutí letounu pro cestu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) oznámil záměr obnovit standardní úroveň vztahů s Čínou již na začátku letošního roku.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun ve středu uvedl, že Peking je ochoten co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje.
Podle webu China Daily mluvčí řekl, že Čína vítá závazek české vlády k politice jedné Číny a výzvy českého premiéra ke zlepšení vztahů s Pekingem.