Chceme být součástí vlády, řekl Okamura. Ze schůzky s Babišem odjel spokojený

„Byl jsem pozván panem předsedou Andrejem Babišem, přiznám, že jsme byli domluveni i před volbami, kdyby to klaplo. Jel jsem si tam především poslechnout vítěze voleb. Jak situaci vidí, jaké má představy. A ty představy mi řekl,“ řekl Okamura v Partii Terezie Tománkové s tím, že z noční schůzky odcházel spokojen.
Podle jeho slov se hnutí dlouhodobě zajímá o ministerstvo vnitra. „Uvidíme, jak dopadnou jednání,“ zdůraznil předseda SPD. „I ministerstvo dopravy je praktické a důležité.“ Do vlády by chtěl nominovat odborníky.
Okamura zopakoval, že pro své hnutí očekával lepší výsledek. „Kampaň byla dobrá, tam jsme zásadní chybu neudělali. Hlavní pointa je, že hlavním soupeřem o nerozhodnuté voliče pro nás bylo hnutí ANO, které mělo silnou kampaň, a lidé se přiklonili k němu.“
Naopak hnutí ANO je se ziskem spokojeno. Podle jeho místopředsedkyně Aleny Schillerové dopadl výsledek nad očekáváním. „Je to přetaveno v 80 mandátů, je to o osm křesel více než minule. Budeme hrát s kartami, které voliči rozdali,“ řekla.
Zdůraznila, že konkrétní plány ohledně budoucího sestavování vlády, ještě nepadly. Některé vize ovšem načrtla. „Chceme premiéra. Neumím si představit, že bychom neměli ministerstvo financí. Uvažujeme o takovém ministerstvu hospodářství. Ale důležité je i školství, zdravotnictví,“ řekla.
Jednou z prvních věcí, které chce ANO řešit, je státní rozpočet. „Protože to je katastrofa,“ kritizovala Schillerová. „Chceme zastavit emisní povolenky. Chceme zastavit zvyšování odvodů pro rok 2026, to musíme stihnout do konce roku. Pak věci kolem bydlení,“ vyjmenovala.
Podle Marka Bendy z ODS se v posledních volbách propadlé hlasy nyní koncentrovaly hlavně u ANO. „Vládní strana vždycky nese zodpovědnost za vládnutí a tady se povedlo vykreslit jakýsi obraz spálené země.“
„Za nás relativně úspěch ve smyslu procent, ale neúspěch, že jsme nedosáhli na 101. Je pro nás důležité, že voliči řekli ‚ne‘ extremistům,“ řekla Věra Kovářová za STAN.
Benda: Stanjurův výsledek je nespravedlivý
Podle Bendy je nespravedlivý volební výsledek ministra financí Zbyňka Stanjury. Voliči ho v Moravskoslezském kraji vykroužkovali. „Je to k němu strašně nespravedlivé, ale ono to tak bývá, že ministr financí ve vládě, která se snaží konsolidovat finance, je nepopulární,“ komentoval Benda. Že ministr zahraničí Jan Lipavský dostane velké množství preferenčních hlasů, předpokládal.
Piráti získali celkem 18 křesel, z toho 15 mandátů mají ženy. „Je to jasný vzkaz, zejména od mladých, že chtějí být zastoupeni, jak mladí, tak ženy,“ komentovala Olga Richterová pirátský výsledek. „Naše povolební strategie je něco, co držíme,“ odpověděla na otázku, zda strana zamíří do opozice.
Sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhou koalici SPOLU podpořilo 23,36 procenta voličů. Třetí místo obsadilo hnutí STAN, které volilo 11,23 Čechů a Češek. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé sobě. Hnutí Stačilo! ve volbách neuspělo, získalo 4,3 procenta hlasů.
Se šéfy stran a hnutí, jež se dostaly do Sněmovny, zahájil v neděli prezident Petr Pavel povolební konzultace.