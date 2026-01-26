Reakce na kritiku vlajky? Okamurův dům na mapách označili jako Společnost pro podporu Ukrajiny

Okamurův dům na pražském Břevnově si různá označení od internetových vtipálků vysloužil v minulosti už několikrát. V roce 2020 jej mohli lidé nalézt například pod názvem Takešiho hrad, Lobotomické sanatorium, Mešita církve muslimské či Demagogické centrum pro lobotomiky.
Nejnovější označení – Společnost pro podporu Ukrajiny – je patrně reakcí na Okamurův postoj vůči Ukrajině a kritiku sobotního setkání na Karlově mostu, které se konalo u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny. Reakci Tomia Okamury redakce iDNES.cz shání. Před 14. hodinou oslovila mluvčí SPD Lenku Čejkovou, která do doby zveřejnění článku nereagovala.
Na samotném Karlově mostu účastníci, kterých se o víkendu sešlo více než sto, tam rozvinuli několikametrovou ukrajinskou vlajku. Drželi také minutu ticha za padlé ve válce, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a proti Rusku.
Podle šéfa Sněmovny akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) již debatoval o tom, aby se taková akce neopakovala. Okamura akci označil za zbytečnou provokaci Ukrajinců vůči občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do Česka.
„Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale jsme v České republice,“ napsal Okamura na sociální síti X.
Okamurův dům se nestává terčem jeho odpůrců jen na internetu. V listopadu loňského roku někdo na jeho plot rozvěsil ukrajinské vlajky. K činu, který vyšetřovala i policie, se přihlásila skupina lidí pod názvem Sametoví pamětníci. Ti o sobě tvrdili, že jsou pamětníky událostí na Národní třídě v roce 1989.
„Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akci vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ uvedli tehdy v e-mailu pro ČTK.
Vlajky se na plotě objevily 17. listopadu. „Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval tehdy Okamura.