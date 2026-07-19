Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy

  12:12aktualizováno  12:12
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Tomio Okamura (2. února 2026)

Tomio Okamura (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Šéf Pirátů Zdeněk Hřib v nedělním duelu na CNN Prima NEWS kritizoval plánovanou cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) do Číny. Reagoval tak na nedávné zadržení českého občana v Číně, které podle něj přímo souvisí s odhalením čínského špióna v Praze. Okamura jakoukoliv spojitost odmítá a cestu hájí ekonomickými zájmy.

„Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí,“ prohlásil předseda Sněmovny.

Svou cestu hájí ekonomickými zájmy a snahou pomoci českým firmám. „Čína je po Německu druhým největším importním partnerem České republiky. Chceme obrátit ten poměr tak, aby jsme i my více exportovali,“ vysvětlil Okamura s tím, že v zemi plánuje jednat také o bezvízovém styku pro české turisty nebo o obnovení přímých leteckých linek.

Šéf Pirátů Hřib však návštěvu považuje za chybu a krok, který zemi spíše poškodí. „Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To je jejich hostage diplomacy (zajatecká diplomacie – pozn. red.), to znamená diplomacie pomocí rukojmí,“ oponoval Hřib. Podle něj Peking na zatčení svých agentů v zahraničí reaguje stejnou taktikou. „V momentě, kdy jakákoliv západní země chytne nějakého čínského špióna při činu, tak Čína následně sebere nějakého úplně náhodného nešťastníka z té samé země,“ dodal.

Kritikou Hřib nešetřil ani při hodnocení dřívějších ekonomických slibů, které v minulosti provázely například cesty prezidenta Miloše Zemana. „Grandiózní sliby tady byly, nic z toho se prakticky nestalo. Číňané tady udělali jen akvizice fotbalového klubu a nějakého strojírenského podniku. Reálně sem nedonesli žádné know-how, nevytvořili žádná nová pracovní místa,“ podotkl Hřib.

Sešlo tak mimo jiné i z dlouho diskutovaného vyjednávání o zapůjčení pandy velké pro pražskou zoologickou zahradu. Hřib to v debatě hned srovnal s jiným asijským partnerem. Dle svých slov s Tchajwanci v minulosti dojednal luskouna.

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