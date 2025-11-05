Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů

  18:45aktualizováno  19:35
Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítá koaliční smlouva, kterou uzavřeli politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Na jejím základě má také vzniknout vláda Andreje Babiše.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Budu nestranným předsedou všech,“ slíbil Okamura. „Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi a před námi naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět najít společnou řeč i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout,“ řekl ve Sněmovně šéf SPD.

Volba čtyř místopředsedů Sněmovny

Poslanci nyní rozhodují o čtyřech nových místopředsedech dolní komory parlamentu, z toho dvě křesla má získat opozice, jak se na tom dohodla nová koalice.

ANO na pozici místopředsedy dolní komory parlamentu navrhla Patrika Nachera, Motoristé sobě Jiřího Bartáka.

Do volby jdou i dva bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček z ODS a Olga Richterová od Pirátů. Se zastoupením Pirátů ve vedení Sněmovny ale ANO, SPD a Motoristé nepočítají.

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Hayato Okamura (KDU-ČSL). (5. listopadu 2025)
107 fotografií

Jedno křeslo místopředsedy má připadnout STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Nyní ale zatím kandidovat nemůže, protože je ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy. Ta podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny.

Fialova vláda rozhodne ve čtvrtek o své demisi

Po ustavující schůzi Sněmovny rozhodne ve čtvrtek dopoledne vláda Petra Fialy o své demisi.

Teprve potom může prezident Petr Pavel jmenovat nového premiéra. Šéf ve volbách vítězného ANO Andrej Babiše má zatím od Pavla jen pověření jednat o sestavení vlády.

Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět míst, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD, Motoristé čtyři.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.