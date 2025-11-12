Je to vyvážený kompromis, říká Okamura ke snaze Pavla doplnit program vlády

,
  17:51
Požadavky prezidenta Petra Pavla na úpravu programového prohlášení, na němž se dohodlo hnutí ANO s koaličními partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, se nesetkaly s příznivou odezvou u šéfa Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury. Prezident do programu budoucí možné vlády chce doplnit zvyšování výdajů na obranu i postoj k ruské válce na Ukrajině.
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Na snímku Tomio Okamura. (29. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý...
Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (11. listopadu 2025)
Předseda Sněmovny s SPD Tomio Okamura přichází na koaliční jednání zástupců...
6 fotografií

„My jsme společně s našimi koaličními partnery pracovali na programovém prohlášení pečlivě, dlouhou dobu. To programové prohlášení je z našeho pohledu – mluvím za SPD – velice vyvážené, pozitivní pro občany České republiky. Přináší České republice a našim občanům vyšší životní úroveň, prosperitu, bezpečnost. Toto problémové prohlášení jsme komunikovali a máme vynikající zpětnou vazbu od našich voličů. Podporují nás v tomto vládním prohlášení,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura.

Na dotaz, zda jeho slova znamenají, že nevidí důvod program, na němž se shodla koalice ANO, SPD a Motoristů doplňovat, odvětil: „Ano, já si myslím, že to prohlášení je velmi vyvážené a je to zdařený kompromis mezi třemi koaličními stranami budoucí vládní koalice.“

Babiš po více než hodinové schůzce na Hradě k prezidentovým požadavkům na doplnění programu budoucí vlády řekl: „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne.“

Okamura s Babišem krátce po jednání šéfa ANO na Hradě hovořil. Ve čtvrtek bude koaliční jednání špiček ANO, SPD a Motoristů, ale nedá se čekat, že by se postoj Okamurova hnutí k možným úpravám programu, které chce prezident Pavel, změnil.

„Mě to úplně nepřekvapilo,“ komentoval šéf Sněmovny a SPD požadavky prezidenta Pavla na doplnění programu budoucí vlády.

Okamura den po zvolení do čela Sněmovny nařídil sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku, na což reagovali politici stran končící vládní koalice vyvěšením vlajek Ukrajiny z oken svých kanceláří ve Sněmovně.

„Co bude ve vládním prohlášení, je věcí příští vlády, a ne prezidenta. Petr Pavel ve volbách do poslanecké sněmovny, pokud vím, nekandidoval, proto by měl být v tomto smyslu zdrženlivý,“ sdělila iDNES.cz Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která kandidovala a byla zvolena poslankyní za Okamurovo hnutí SPD.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.