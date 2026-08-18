Ve vlacích Českých drah chybí toaletní papír, zlobí se Okamura a jeho voliči

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  18:10aktualizováno  18:10
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Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil...

Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil automobilku Geely Auto Group. (22. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....
Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec na tiskové konferenci k...
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec na tiskové konferenci k...
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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) ve vysílání České televize zkritizoval ředitele Českých drah (ČD) Michala Krapince. Nelíbí se mu nedostatky ve službách, které společnost cestujícím nabízí. Jako problematický vnímá Okamura například nedostatek toaletního papíru ve vlacích, který chce kromě Krapince řešit i s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem.

„Požádal jsem našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech v ČD není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, je úplná ostuda,“ uvedl Okamura v rozhovoru pro Českou televizi (ČT).

Předseda Sněmovny dále dodal, že mu podobné stížnosti týkající se nedostatku hygienického vybavení například ve spojích mezi Prahou a Ostravou zasílají i jeho voliči. Okamura si proto vyžádal i reakci ředitele ČD, která však byla podle jeho slov neuspokojivá.

Situace bude mít podle šéfa hnutí SPD pro Krapince dohru, uvedl na dotaz ČT, zda je ve hře i odvolání současného ředitele Českých drah.

Na sociálních sítích vyvolalo vyjádření Tomia Okamury u mnohých posměch, například ODS jeho vyjádření okomentovala slovy: „Důležité! Bez této informace se neobejdete.“

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