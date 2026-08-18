„Požádal jsem našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech v ČD není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, je úplná ostuda,“ uvedl Okamura v rozhovoru pro Českou televizi (ČT).
Předseda Sněmovny dále dodal, že mu podobné stížnosti týkající se nedostatku hygienického vybavení například ve spojích mezi Prahou a Ostravou zasílají i jeho voliči. Okamura si proto vyžádal i reakci ředitele ČD, která však byla podle jeho slov neuspokojivá.
Situace bude mít podle šéfa hnutí SPD pro Krapince dohru, uvedl na dotaz ČT, zda je ve hře i odvolání současného ředitele Českých drah.
Na sociálních sítích vyvolalo vyjádření Tomia Okamury u mnohých posměch, například ODS jeho vyjádření okomentovala slovy: „Důležité! Bez této informace se neobejdete.“