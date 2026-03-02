Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je v rozporu s chartou OSN, řekl

Diametrálně jinak se před ním před novináři vyjádřil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Pravděpodobně naši spojenci měli určitě k tomu nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči Íránu.
„Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležitá, aby válka skončila co nejdříve.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.