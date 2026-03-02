Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je v rozporu s chartou OSN, řekl

Autor:
  9:21
Útok Spojených států amerických a Izraele na Írán podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury zvyšuje riziko destabilizace a zvýšené migrace do Evropy. „Ten útok je v rozporu s chartou OSN,“ řekl Okamura při příchodu na jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů sobě.

Diametrálně jinak se před ním před novináři vyjádřil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Pravděpodobně naši spojenci měli určitě k tomu nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči Íránu.

„Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležitá, aby válka skončila co nejdříve.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.