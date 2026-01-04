Fialu moderátor záhy konfrontoval s žebříčkem Transparency International, podle něhož je větší korupce v Rusku. Fiala si trval na svém, že Ukrajina je „velmi zkorumpovaná“.
O korupci na Ukrajině hovořil v novoročním projevu Tomio Okamura, který tím pobouřil ukrajinskou diplomacii. Mimo jiné také prohlásil, že „bruselský vlak míří k třetí světové válce“. Kritizoval rovněž šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.
„I já bych volil jiný tón, forma byla za hranou, ale je třeba se na to dívat realisticky,“ zhodnotil Okamurův projev vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
Také však nešetřil kritikou směrem k Ukrajině. „Jean-Claude Juncker přece taky říkal, že Ukrajina je absolutně zkorumpovaná země“ citoval bývalého předsedu Evropské komise Karel Havlíček.
Fiala upozornil, že zlatý záchod si z úplatků koupil někdejší blízký spolupracovník Volodymyra Zelenského Timur Mindič. Moderátor Moravec mu připomněl zjištění zesnulého ruského opozičníka Alexeje Navalného, že si ruský prezident Vladimir Putin nechal postavit u Černého moře opulentní palác za bezmála 30 miliard korun.
Ruský prezident Vladimir Putin podle zesnulého opozičního politika Alexeje Navalného luxusní rezidenci na pobřeží Černého moře, jejíž výstavba stála přes 29 miliard korun, což potvrdily i výsledky vyšetřování fondu boje s korupcí.
Další vlnu sporů vyvolal výrok místopředsedy SPD ohledně výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích. Ten zpochybnil dosavadní závěry vyšetřování, když uvedl, že viník incidentu není podle jeho názoru „jednoznačný“.
Proti tomuto tvrzení se ostře ohradil místopředseda ODS Martin Kupka. Ten připomněl, že to byla právě bývalá vláda Andreje Babiše, která na základě důkazů shromážděných českými bezpečnostními složkami oficiálně označila za viníky sabotáže agenty ruských tajných služeb.