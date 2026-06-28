Okamura letí s Vystrčilem do Istanbulu, vystoupí na parlamentním jednání NATO

  11:56aktualizováno  11:56
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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil. | foto: ČTK

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Adventní projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (18: prosince 2025)
„Tak necháte mi slovíčka nebo čtyři aspoň teda, když ne jednu větu?“ reagoval...
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.
15 fotografií
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura odlétá v neděli po poledni společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na parlamentním jednání NATO, které se koná v tureckém Istanbulu. Oba by měli v pondělí vystoupit s projevy. Předsedové komor parlamentu mají dlouhodobě odlišné postoje k zahraniční politice.

Okamura i Vystrčil by podle programu měli v pondělí vystoupit s proslovem. Vystoupit by na místě měl i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a předseda Parlamentního shromáždění Marcos Perestrello.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Adventní projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (18: prosince 2025)
„Tak necháte mi slovíčka nebo čtyři aspoň teda, když ne jednu větu?“ reagoval Tomio Okamura na Barboru Kroužkovou, která mu vstupovala do řeči s požadavkem, aby jí přímo odpověděl na otázky. (8. ledna 2026)
15 fotografií

Předsedové komor parlamentu budou Česko společně reprezentovat podruhé. V únoru společně navštívili jednání předsedů parlamentů visegrádské čtyřky, na kterém se přeli kvůli Ukrajině.

Zatímco Okamura souhlasil s maďarskou kritikou Evropské komise, šéf Senátu zase s Poláky spíše upozorňoval, že náš soupeř je na Východě, nikoliv v Bruselu.

„Musíme zabránit tomu, aby klimatická politika Evropské komise zničila náš průmysl. Naše nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil tehdy Okamura v Budapešti.

Mezi předsedy Sněmovny a Senátu panuje už delší dobu napětí. To bylo vidět nejen v Budapešti, ale také nedávno v televizní debatě na CNN Prima News. Dusno bylo zejména kvůli pomoci Ukrajině. Okamuru nenechala klidným Vystrčilova slova o tom, že si podle něj šéf SPD přeje, aby Ukrajina ve válce s Ruskem kapitulovala.

„Je potřeba vyvrátit ty lži, ale naštěstí už vás, pane předsedo Senátu, každý zná. Vy lžete, kudy chodíte,“ naštval se Okamura.

Vystrčil pak obvinění taktéž nenechal bez odezvy. „Vyprošuji si, aby tohle pan předseda říkal. Tohle chování si nechte do Sněmovny na svoji pozici předsedy. Dáváte tím krásný příklad ostatním, jak je správné se chovat,“ reagoval šéf Senátu. O Okamurovi dále řekl, že mluví „prokremelsky“.

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