Zrušit víza a přivézt Terakotovou armádu. Okamura prozradil své plány v Číně

Dalším cílem Okamury bude podle jeho slov přitáhnout více čínských turistů do Česka, kterých jezdí třetina oproti době před covidem.
„Chci, aby sem jezdili více a utráceli peníze, bude to vítaný příjem pro rozpočet,“ uvedl předseda Sněmovny. Řekl, že chce i proto v Číně jednat o více přímých leteckých spojeních.
S předsedou Sněmovny poletí čtyři desítky podnikatelů, Čínu jako preferovanou destinaci si podle Tomia Okamury vyžádal Svaz průmyslu a dopravy. „Tomuto požadavku jsme vyšli rádi vstříc,“ řekl šéf SPD.
Terakotová armáda
Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin ze 3. století před naším letopočtem, známé také pod názvem Terakotová armáda patří mezi největší a nejbohatší mauzolea na celém světě. Hrobka s unikátní konstrukcí se nalézá poblíž čínského města Si-an v provincii Šen-si v místě nazvaném Lishan. Celková plocha areálu zabírá 56 km².
Průzkumy potvrdily, že součástí hrobky je pod zemí pohřbená armáda více než 8000 terakotových válečníků z období kolem roku 220 př. n. l. Sochy, původně barevné, jsou vyrobené z pálené hlíny.
zdroj: Wikipedie
„Velice usilují o obchodní kontrakty s Čínou, mají tam předjednaných spoustu kontraktů,“ uvedl na tiskové konferenci ve Sněmovně Okamura.
Zamíří do Pekingu, do Šanghaje, Chang-čou nebo Čcheng-tu. Cesta by se měla uskutečnit mezi 19. a 25. červencem.
Partnery chce při jednáních požádat Okamura také o uspořádání výstavy terakotové armády v Praze.
„Připravili jsme ve spolupráci s Národním muzeem kompletní materiál včetně výstavních prostor, způsobu zabezpečení na tuto světovou výstavu, kterou tuším Čína vyvezla do světa pouze třikrát,“ uvedl šéf Sněmovny a SPD.
Jednat kvůli tomu v Číně bude s ministrem kultury a cestovního ruchu či s šéfem čínského parlamentu.