Okamura nakonec nenavštíví SAE a Omán. V regionu už byl Macinka, vysvětluje mluvčí

„Pan předseda Okamura neletěl do Ománu a Spojených arabských emirátů, protože tam letěl ministr zahraničí Petr Macinka,“ sdělila redakci iDNES.cz Okamurova mluvčí Lenka Čejková.
Okamurova cesta byla v seznamu vládou schválených letů ústavních činitelů zapsaná 16. dubna. Podle tabulky měla začít toto pondělí a skončit v neděli.
Seznam letů ústavních činitelů vláda poprvé vydala právě v polovině dubna, od té doby byl dvakrát aktualizovaný. Nově jsou v něm cesty jen do konce května. Zmizely tak pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a ministra obrany Jaromíra Zůny na summit NATO v Ankaře.
Kabinet je ohledně této cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci na summit vedl.
Do konce května zahrnuje aktualizovaný rozpis letů cestu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do Itálie a třídenní návštěvu prezidenta Pavla v Estonsku. Seznam obsahuje pouze lety uskutečněné armádní letkou, ministři však často používají k cestám i běžné linky.
20. dubna 2026