Okamura nakonec nenavštíví SAE a Omán. V regionu už byl Macinka, vysvětluje mluvčí

  14:06
Cesta předsedy Sněmovny Tomia Okamury do Spojených arabských emirátů a Ománu, která byla uvedena v seznamu vládou schválených letů ústavních činitelů, se neuskuteční. Podle mluvčí Lenky Čejkové Okamura neodletěl proto, že region navštívil v uplynulém měsíci ministr zahraničí Petr Macinka. Šéf SPD se nyní chystá na jednání parlamentních komor zemí NATO v červnu v Istanbulu.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska (30. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
„Pan předseda Okamura neletěl do Ománu a Spojených arabských emirátů, protože tam letěl ministr zahraničí Petr Macinka,“ sdělila redakci iDNES.cz Okamurova mluvčí Lenka Čejková.

Okamurova cesta byla v seznamu vládou schválených letů ústavních činitelů zapsaná 16. dubna. Podle tabulky měla začít toto pondělí a skončit v neděli.

Seznam letů ústavních činitelů vláda poprvé vydala právě v polovině dubna, od té doby byl dvakrát aktualizovaný. Nově jsou v něm cesty jen do konce května. Zmizely tak pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a ministra obrany Jaromíra Zůny na summit NATO v Ankaře.

Kabinet je ohledně této cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci na summit vedl.

Do konce května zahrnuje aktualizovaný rozpis letů cestu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do Itálie a třídenní návštěvu prezidenta Pavla v Estonsku. Seznam obsahuje pouze lety uskutečněné armádní letkou, ministři však často používají k cestám i běžné linky.

20. dubna 2026
