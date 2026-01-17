Okamura se pochlubil likvidací další vlajky. V kanceláři se zbavil praporu EU

  15:28aktualizováno  15:28
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze své kanceláře odstranit vlajku Evropské unie. Vyplývá to z videa, které zveřejnil na síti X. Dosud zde vedle české vlajky stála i unijní, což podle Okamury odpovídalo uspořádání po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09).

„Tak jsem si to tady upravil po svém,“ řekl Okamura. Z videa vyplývá, že tam nyní má dvě české vlajky.

Okamura patří k dlouhodobým kritikům EU. Jeho hnutí SPD dlouhodobě usilovalo o zavedení celostátního referenda, ve kterém by lidé mohli hlasovat i o mezinárodních otázkách, tedy například o členství v EU. V programovém prohlášení nynější vlády ANO, SPD a Motoristů ale tento bod není.

Okamura hned po svém nástupu do funkce šéfa Sněmovny nechal z budovy odstranit vlajku Ukrajiny, která tam visela od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Předseda SPD pak v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a urážel jeho představitele, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů.

6. listopadu 2025

Souhlasíte s odstraněním vlajky EU z kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny?

celkem hlasů: 1470
