Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Autor: ,
  13:17aktualizováno  13:17
První hodina nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi měla nejvyšší sledovanost od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Díl, do kterého byl po devíti letech pozvaný předseda SPD a nynější předseda sněmovny Tomio Okamura, si nenechalo ujít 705 000 diváků, tedy 34,8 procenta lidí u obrazovek. O týden dříve to bylo o 108 000 diváků méně.
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. (8. března 2026) | foto: ČTK

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...
Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...
Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)
Okamuru do pořadu i přes Moravcův nesouhlas pozvala nová dramaturgyně. Moderátor poté na konci druhé hodiny oznámil, že se rozhodl z ČT po 21 letech odejít. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo.

Poslední díl pořadu zároveň zaznamenal i dvojnásobnou odloženou sledovanost. Ta se proti předchozí neděli zvýšila ze 7000 na 15 000 diváků. Živé sledování na internetu proti předchozímu týdnu výrazně nevzrostlo.

Diskusní pořad zůstává v programu ČT i na příští neděli, i když podle informací ČTK televize stále nemá nikoho na místo moderátora.

