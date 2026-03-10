Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Okamuru do pořadu i přes Moravcův nesouhlas pozvala nová dramaturgyně. Moderátor poté na konci druhé hodiny oznámil, že se rozhodl z ČT po 21 letech odejít. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo.
Poslední díl pořadu zároveň zaznamenal i dvojnásobnou odloženou sledovanost. Ta se proti předchozí neděli zvýšila ze 7000 na 15 000 diváků. Živé sledování na internetu proti předchozímu týdnu výrazně nevzrostlo.
Diskusní pořad zůstává v programu ČT i na příští neděli, i když podle informací ČTK televize stále nemá nikoho na místo moderátora.