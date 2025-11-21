Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají

Vláda, kterou z pověření prezidenta skládá Babiš, má mít 16 členů. Devět míst připadne podle koaliční smlouvy ANO, tři SPD a čtyři Motoristům „Dnes odpoledne jsem poslal seznam panu předsedovi Babišovi,“ řekl Okamura.
Platí podle něj plán, že příští úterý projedná nominace koalice, nejpozději do konce pracovního týdne by je pak měl od Babiše obdržet prezident. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty.
Okamura doplnil, že SPD má o svých kandidátech na ministry obrany, zemědělství a dopravy delší dobu jasno. Jde o odborníky, kteří souhlasí s programem SPD, mají zkušenosti s řízením minimálně stovky podřízených a pohybují se v oboru minimálně deset let. Nesmějí být také spojováni s korupcí a jakýmikoliv kauzami. Babiš se podle Okamury se všemi kandidáty už před časem sešel.
Motoristé zatím vyčkávají
V souvislosti s obranou se mluví o bývalém prvním zástupci náčelníka generálního štábu Jaromíru Zůnovi či výkonném řediteli Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkovi. Jako nového ministra zemědělství média nejčastěji zmiňují bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána.
Ministrem dopravy by podle médií mohl být bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik, objevuje se i jméno generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody.
Šťastný se vyhnul odpovědi na dotaz, zda Motoristé o nominacích budou ještě jednat mezi sebou. Odkázal na odstavec koaliční smlouvy, podle které návrhy na jmenování a odvolání ministrů za jednotlivé strany předkládají jejich předsedové. Předseda vlády, kterým by měl být Babiš, pak návrh projedná s příslušnou stranou.
Předseda Motoristů Petr Macinka na dotaz nereagoval. Podle mluvčí Motoristů Barbory Šťastné stále platí výroky, které k nominacím pronesl ve čtvrtek po návštěvě u prezidenta. Macinka se po ní přímo nevyjádřil například k možné nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí. Odkázal na svá dřívější stanoviska. Například před měsícem řekl, že nevidí důvod, aby kvůli kauzám spojeným s příspěvky na sociálních sítích za Turka hledal náhradu.