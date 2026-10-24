Odvolat předsedu Sněmovny lze podle jednacího řádu jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců. Opozice by tak potřebovala předložit podpisy alespoň 80 ze svých 92 poslanců. O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku, hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu. Úspěšný by vzhledem k vládní většině nebyl pravděpodobně ani nový návrh.
„Byli jsme svědky bezprecedentního zásahu Tomia Okamury proti občanské společnosti. Tato arogance moci je nepřípustná. Jednání o poplatcích musí být ze zákona veřejné,“ uvedl Hřib.
Hřib upozornil na paragraf 56 jednacího řádu Sněmovny, podle kterého musí být projednávání návrhů zákonů o poplatcích vždy veřejné. Podle Pirátů neexistoval zákonný důvod pro znemožnění přístupu občanů na jednání Sněmovny.
K odvolání Okamury vidí Hřib i další důvody. Nechová se podle něj nadstranicky mimo jiné tím, když z předsedání vyloučil opoziční místopředsedy. „A porušil i dlouholeté zvyklosti jako například dohodu o programu předem na grémiu. Pak sám nechal v rozporu s dosavadními postupy hlasovat a zamítnout opozičním klubům přestávky,“ uvedl. Osobně také navrhl zkrácení a omezení řečnického práva, ačkoliv ještě žádné obstrukce nezačaly, dodal. „Samotné jednání vedl naprosto zmatečně a rozhodně ne nestranně,“ uvedl Hřib.
Pirátská iniciativa může počítat s podporou TOP 09. „Pan Okamura je po včerejšku (pátku) definitivně nejhorší polistopadový předseda Poslanecké sněmovny. Kromě vlastních despotických manýrů na půdě Sněmovny je usvědčeným lokajem Andreje Babiše (ANO) ve snaze přivlastnit si náš stát,“ sdělil předseda strany Matěj Ondřej Havel.
Nečekané projednávání zákona provázela vyhrocená atmosféra v jednacím sále, v bezprostředním okolí Sněmovny se konal narychlo svolaný protest. Policie při něm zajistila člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku.
Několik desítek lidí se pokusilo podle dřívějších informací policejní mluvčí Evy Kropáčové dostat do Sněmovny, policisté jim v tom zabránili, nikoho kvůli tomu ale nezadrželi. Ulice vedoucí k budově nad ránem hlídali policisté s přenosnými zábranami.
K jednání Sněmovny se vyjadřovali ale i lidé na galerii pro veřejnost v jednacím sále. Pískot z galerie se ozval krátce po 21. hodině při vystoupení Františka Talíře (KDU-ČSL). Předsedající Jiří Barták (Motoristé) krátce schůzi přerušil a požádal sněmovní ochrannou službu o zjednání pořádku. Policisté následně vyvedli desítku lidí, údajně měli i transparent.
Opozice mluví o porušování pravidel, vláda svůj postup hájí
Postup při jednání kritizovali také další opoziční politici. Bývalou ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) pobouřilo vyvedení lidí z galerie pro veřejnost poté, co rozvinuli transparent s nápisem Svobodu médiím. „Co je na tom protizákonného?“ ptala se Černochová. Poslanec TOP 09 Michal Kučera zase označil Okamurův postup při řízení schůze za nezákonný.
Kritikou nešetřil ani předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého se vládní koalice snažila urychlit projednávání návrhu, aby lidé z celé republiky nestihli dorazit na protest před Sněmovnou. „Tohle všechno je pod rouškou noci. Rychle zkrátit pořad jednání, zrušit pauzy opozici, aby se to neprotáhlo, aby náhodou lidé z celé republiky nepřijeli na náměstí tady před Sněmovnu, protože se jich, vy srabi, bojíte a budete se jich bát. Ono to dneškem nekončí. Oni tady budou znovu a budou tady znovu,“ dodal.
K noční demonstraci se vyjádřil také předseda ODS Martin Kupka. Vyhrocenou atmosféru přičítá postupu vládní většiny. „Vládní většina chce pod rouškou tmy a po totálním pošlapání všech dosavadních sněmovních pravidel schválit omezení nezávislosti veřejnoprávních médií v prvním čtení. Právě kvůli tomu je tu vyhrocená atmosféra,“ řekl pro iDNES.cz. Zároveň zdůraznil, že demonstranti přišli podpořit nezávislost veřejnoprávních médií, nikoli páchat násilí.
Premiér Andrej Babiš naopak přirovnal noční demonstraci k útoku na americký Kapitol a obvinil opozici z vyvolávání nepokojů. „Znovu se obracím na opozici a důrazně vás žádám, abyste přestali vyvolávat nepokoje, abyste přestali vyvolávat agresi, abyste přestali rozeštvávat společnost,“ uvedl na sociální síti Instagram. V sobotu na síti X opozici vyzval, aby přestala lhát, strašit a rozdělovat společnost.
Proti Babišovým výrokům se ohradil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Co chci ale také říct je, že si vyprošuji, aby Andrej Babiš obviňoval opozici z eskalace. Za eskalaci totiž může jejich chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky – porušování zákonů, sprostota a hulvátství toho nejhoršího charakteru,“ řekl pro iDNES.cz. Zároveň připomněl právo občanů na shromažďování a svobodné vyjádření názoru, které však podle něj musí mít svá pravidla.
Postup vládní koalice naopak hájil Radim Fiala z SPD. Odmítl, že by vládní poslanci při projednávání návrhu porušili jednací řád. Hlasování o přestávkách požadovaných opozičními kluby podle něj bylo demokratické. Umožnění pěti dvouhodinových přestávek v jednotlivých jednacích dnech by podle Fialy mohlo hlasování o zákonu odsunout až na leden. „Hlasovalo se o nich a přestávky demokraticky neprošly,“ uvedl.
Rozhodnutí jednat ve Sněmovně v pátek a sobotu o zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) padlo podle Fialy ve čtvrtek večer. Navíc také připustil, že schválení novely jednacího řádu před projednáváním mediálního zákona bylo záměrné. „Dávali jsme si pozor, protože víme, že nám to vrátí Senát, prezident a půjde to k Ústavnímu soudu,“ dodal.