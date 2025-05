Tomio Okamura prohlašuje, že když bude po volbách ve vládě, chce revidovat všechna povolení k pobytu Ukrajincům, kteří jsou v Česku. Podporu by pro to ale nenaše ani u ANO. | foto: Petr Topič , MAFRA

„Necháme tady jen ty, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, na které nelze zaměstnat českého občana. Všem ostatním ukončíme povolení k pobytu,“ plánuje Tomio Okamura.

„Příští týden podáme do sněmovny zákon jednou a dost, aby bylo automaticky ukončeno povolení k pobytu všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin,“ řekl iDNES.cz lídr opozičního hnutí SPD, které jde do voleb společně s Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO.

„Náš postoj vůči Ukrajině, pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům je součástí naprostého hodnotového základu, na kterém bychom rádi, aby mezi relevantními politickými stranami panovala shoda. Přál bych si tedy, aby téma pomoci Ukrajině nebylo v předvolební kampani zneužíváno tak, jak to dělá například Tomio Okamura. Výzvám k odsunu ukrajinských uprchlíků budeme nejen v kampani, ale i po ní vždycky oponovat,“ uvedl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Okamura útočící na Ukrajince v Česku bude těžko získávat pro svůj plán podporu, i kdyby volby dopadly tak, jak si přeje, a jeho SPD se stalo partnerem silnějšího opozičního hnutí ANO.

Ukrajinci, kteří tady budou chtít dále pracovat, mají dveře otevřené, říká Havlíček z ANO

„Ukrajinci, kteří tady v minulosti pracovali a byli součástí stavebního, zpracovatelského průmyslu, služeb a tak dále a budou tady chtít dále pracovat, tak tady samozřejmě mají dveře otevřené a nechť pracují. Dokonce tvrdím, že zde byli například takřka nenahraditelnou součástí zpracovatelského průmyslu,“ řekl iDNES.cz první místopředseda ANO a šéf stínové vlády Karel Havlíček.

„My jsme varovali před jednou věcí, a to je před příchodem velkého množství ukrajinských veteránů do České republiky. Abych byl úplně přesný, před tím varuje BIS, která tvrdí dokonce, že to může být až 100 tisíc ukrajinských veteránů. A my tvrdíme, že na to nejsme připraveni ani ekonomicky, ani bezpečnostně, možná ani sociologicky,“ uvedl Havlíček.

Nemyslí si, že téma vztahu k Ukrajině a Ukrajincům v Česku bude ve volbách klíčové. „Pětikoalice se pokouší z toho udělat hlavní téma, ano, je to logické, proč z toho dělá hlavní téma? Protože po debaklech v oblasti hospodářské, energetické, sociální se snaží chytat jakéhokoliv stébla a snaží se zneužít zcela otevřeně válečné téma, jako téma, které bude to rozhodující ve volbách. My se osobně domníváme, že to nebude nejdůležitější téma,“ řekl Havlíček.

Vládní strany chtějí dál pomáhat napadené zemi

Strany současné vládní koalice, ale i Piráti, kteří z vlády v průběhu volebního období odešli, chtějí Ukrajině čelící agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina, dál pomáhat.

„Jako koalice SPOLU od první chvíle podporujeme Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi a poskytování pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště v České republice. Na tom nehodláme nic měnit a už vůbec z toho dělat kampaň. Podpora ukrajinských spoluobčanů je naší morální povinností a já děkuji všem našim občanům, že tak ochotně nadále pomáhají,“ uvedl pro iDNES.cz předseda vlády a ODS Petr Fiala.

„Pokud jde o situaci po volbách, chceme pokračovat jak ve vojenské, humanitární i diplomatické podpoře Ukrajiny, tak ve snahách integrovat ty uprchlíky, kteří u nás chtějí zůstat a už dnes významně pomáhají naší ekonomice, případně v podpoře těch, kdo se chtějí na Ukrajinu vrátit, ať už nyní, nebo po uzavření příměří,“ uvedl Rakušan.

Pomocí Ukrajině si kupujeme čas na posílení vlastní obrany, říká Pirát Hřib

Obranou Ukrajiny podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba oslabujeme a zadržujeme útočníka, který může v budoucnu ohrožovat i Českou republiku.

„Pomocí Ukrajině si tak mimo jiné kupujeme čas na posílení vlastní obrany. Pokud budou ve volbách kandidovat strany, které podlamují vůli pomáhat Ukrajině a ohrožují tak bezpečnost České republiky, budeme na ně upozorňovat a v diskusích vyvracet jejich falešné argumenty,“ uvedl Hřib. Ukrajinu vnímá jako oběť nevyprovokované agrese a podle charty OSN, mezinárodního práva i spravedlnosti si zaslouží pomoc.

Šéfka opoziční KSČM Kateřina Konečná napsala iDNES.cz, že téma ukrajinských uprchlíků a postoj k Ukrajině napadené Ruskem je v kampani zásadní a bude důležité i po volbách.

„Hnutí Stačilo! a já osobně vnímáme, že Česká republika prokázala solidaritu a humanitu, když přijala statisíce lidí prchajících před válkou. Zároveň je však potřeba otevřeně mluvit o tom, jaká je skutečná bilance této pomoci pro stát i společnost,“ říká Konečná.

Pomoc Ukrajině musí být podle ní zaměřena na humanitární a civilní oblast, nikoli na prodlužování bojů. „Budeme požadovat transparentní vyhodnocování nákladů a přínosů podpory uprchlíků i Ukrajině a otevřenou debatu o dalším postupu,“ dodala šéfka komunistů.

V Česku je přes 370 tisíc lidí s dočasnou ochranou

V Česku je nyní podle oficiálních statistik ministerstva vnitra něco málo přes 370 tisíc tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Více než 82 tisíc z nich požádalo o takzvaný zvláštní dlouhodobý pobyt. Budoucnost dočasné ochrany uprchlíků před Putinovou válkou se bude projednávat v červnu na schůzce evropských ministrů spravedlnosti a vnitra.

V rámci pomoci válkou zasažené Ukrajině pokračuje růst příjmů a pokles výdajů státního rozpočtu. Za první čtvrtletí by „v plusu“ státní rozpočet asi o 3,1 miliardy korun. Stojí za tím zejména rostoucí počet legálně pracujících osob s dočasnou ochranou, za duben eviduje stát legálně pracujících uprchlíků z Ukrajiny přes 158 tisíc.