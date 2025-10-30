Babiš a Okamura nejsou nadlidé, mají chtít být vydáni, soudí Šebelová. Rajchl je bránil

A o co konkrétně jde? Šebelová v debatě kritizovala přístup šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, kteří právě trestnímu stíhání čelí. Nová Sněmovna má rozhodnout, zda je vydá. Oba už dali najevo, že si to nepřejí, a od poslanců nové koaliční většiny i očekávají, že to nedovolí.
„Politici mají mít imunitu pouze na projevy související s výkonem poslaneckého mandátu,“ trvala na svém Šebelová.
Policie v minulosti požádala o vydání Tomia Okamury ke trestnímu stíhání. Obvinění se týká plakátu, který šířil podle vyšetřovatele nenávist a Okamurovi hrozí trest vězení až 3 roky. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí obvinění ve známé kauze Čapí hnízdo.
„On se tváří, jako kdyby měli zavřít celou SPD. Za mě by se oba pánové měli postavit a říct: Já se cítím nevinen z těchto a z těchto důvodů,“ řekla dále v televizní debatě Šebelová.
„Sněmovna nemá rozhodovat o vině a nevině a nestojí nad zákonem, oni nejsou žádní nadlidi. To znamená, že mají sami říct, že chtějí být vydáni,“ dodala ve středečním pořadu 360°.
Poukázala přitom na případ primátora Prahy za SPOLU Bohuslava Svobody, který sám požádal o své vydání Poslaneckou sněmovnou. Následně byl v červnu roku 2022 zproštěn viny.
Rajchl odpověděl, že to, co politička říká, ho absolutně nezajímá. „Mě zajímá to, co je napsáno v tom zákoně. Pokud chcete zúžit imunitu, změňte zákon. Imunita je v tuto chvíli formována tak, jak je formulována.“ argumentoval Rajchl ve prospěch nevydání obou politiků.