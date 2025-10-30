Babiš a Okamura nejsou nadlidé, mají chtít být vydáni, soudí Šebelová. Rajchl je bránil

  17:15aktualizováno  17:15
Ostrá debata na CNN Prima NEWS se strhla v hádku mezi Jindřichem Rajchlem (SPD) a Michaelou Šebelovou (STAN). Ta tvrdí, že poslanecká imunita by se měla vztahovat pouze na záležitosti spojené s výkonem mandátu. Rajchl poznamenal, že ho to nezajímá a že pokud se to Šebelové nelíbí, tak má změnit zákon.

A o co konkrétně jde? Šebelová v debatě kritizovala přístup šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, kteří právě trestnímu stíhání čelí. Nová Sněmovna má rozhodnout, zda je vydá. Oba už dali najevo, že si to nepřejí, a od poslanců nové koaliční většiny i očekávají, že to nedovolí.

„Politici mají mít imunitu pouze na projevy související s výkonem poslaneckého mandátu,“ trvala na svém Šebelová.

Politici mají mít imunitu pouze na projevy související s výkonem poslaneckého mandátu, řekla Šebelová
Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová ve Sněmovně (22. dubna 2025)
Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Na snímku Tomio Okamura. (29. října 2025)
18 fotografií

Policie v minulosti požádala o vydání Tomia Okamury ke trestnímu stíhání. Obvinění se týká plakátu, který šířil podle vyšetřovatele nenávist a Okamurovi hrozí trest vězení až 3 roky. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí obvinění ve známé kauze Čapí hnízdo.

„On se tváří, jako kdyby měli zavřít celou SPD. Za mě by se oba pánové měli postavit a říct: Já se cítím nevinen z těchto a z těchto důvodů,“ řekla dále v televizní debatě Šebelová.

„Sněmovna nemá rozhodovat o vině a nevině a nestojí nad zákonem, oni nejsou žádní nadlidi. To znamená, že mají sami říct, že chtějí být vydáni,“ dodala ve středečním pořadu 360°.

Poukázala přitom na případ primátora Prahy za SPOLU Bohuslava Svobody, který sám požádal o své vydání Poslaneckou sněmovnou. Následně byl v červnu roku 2022 zproštěn viny.

Rajchl odpověděl, že to, co politička říká, ho absolutně nezajímá. „Mě zajímá to, co je napsáno v tom zákoně. Pokud chcete zúžit imunitu, změňte zákon. Imunita je v tuto chvíli formována tak, jak je formulována.“ argumentoval Rajchl ve prospěch nevydání obou politiků.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.