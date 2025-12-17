Šéf slovenského parlamentu přijel za Okamurou, oplatil mu cestu do Bratislavy

Okamura po zvolení do funkce novou koalicí dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa.
Raši při Okamurově návštěvě řekl, že se obě země shodují v některých evropských otázkách. Jde o odmítání emisních povolenek ETS 2, který dopadne na dopravu a domácnosti, nebo schválené podoby migračního paktu Evropské unie.
Vztahy mezi Českem a Slovenskem ovlivnilo rozhodnutí bývalé vlády premiéra Petra Fialy přerušit mezivládní konzultace poté, co Slovensko pod vládou Roberta Fica změnilo výrazně zahraniční politiku země a postoj k Ukrajině, která čelí agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.