Šéf slovenského parlamentu přijel za Okamurou, oplatil mu cestu do Bratislavy

  15:18aktualizováno  15:32
Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura se setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim, který Okamurovi oplatí jeho první cestu v parlamentní funkci do Bratislavy. Ta rozladila českou opozici, protože Okamura s sebou vzal jen politiky nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se setkal s předsedou...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se setkal s předsedou slovenské Národní rady Richardem Raši, 17. prosince 2025, Praha | foto: ČTK

Okamura po zvolení do funkce novou koalicí dodržel tradici, kdy vrcholní čeští a slovenští politici po nástupu do funkce na první zahraniční cestu zamíří zpravidla do druhého státu bývalého Československa.

Raši při Okamurově návštěvě řekl, že se obě země shodují v některých evropských otázkách. Jde o odmítání emisních povolenek ETS 2, který dopadne na dopravu a domácnosti, nebo schválené podoby migračního paktu Evropské unie.

Vztahy mezi Českem a Slovenskem ovlivnilo rozhodnutí bývalé vlády premiéra Petra Fialy přerušit mezivládní konzultace poté, co Slovensko pod vládou Roberta Fica změnilo výrazně zahraniční politiku země a postoj k Ukrajině, která čelí agresi vojsk ruského diktátora Vladimira Putina.

Co přinese rok 2026

