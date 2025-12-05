Ministři za SPD budou proti pokračování muniční iniciativy, řekl Okamura

Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pátek potvrdil, že všichni tři ministři nominovaní do nové vlády Andreje Babiše za jeho hnutí budou proti pokračování české muniční iniciativy. Končící vláda Petra Fialy organizovala muniční pomoc pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.
Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025)

Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Co se týče české muniční iniciativy, my v ní pokračovat nechceme z českých peněz,“ řekl v pátek Tomio Okamura po jednání nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě v Praze na Chodově.

„Úkol našich ministrů je realizovat v exekutivě politický program, na kterém jsme se dohodli v rámci koalice,“ uvedl šéf SPD.

Požadavek na posouzení muniční iniciativy je legitimní,“ řekl kandidát SPD na ministra obrany Jaromír Zůna ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na dotaz, zda bude muniční iniciativa pokračovat. Na další otázky k pomoci Ukrajině odpovídal vyhýbavě. „Otázka je, na jakou oblast podpory bude dán akcent,“ řekl jen neurčitě.

„Všichni naši kandidáti budou přesně dodržovat programové prohlášení vlády a tam Rusko jmenováno není a není tam jmenována v kapitole zahraniční politiky ani Ukrajina,“ zdůraznil v pátek Okamura.

Ujistil, že Zůna vše dobře ví. „O všem jsme spolu mluvili, vždyť ostatně je spoluautorem programového prohlášení,“ řekl šéf SPD.

Budoucí premiér a šéf ANO Andrej Babiš už v týdnu po volbách do Sněmovny řekl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. „Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet,“ vysvětlil.

O české muniční iniciativě řekl, že by ji měly dělat přímo členské státy NATO a měla by být podle něj transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, řekl po volbách Babiš.

