Pavel je lídr opozice a křivák, pošpinil mě před celým národem, prohlásil Okamura

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  18:18aktualizováno  19:26
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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze (16. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluví v rozhovoru pro server Novinky.cz o prezidentu Petru Pavlovi jako podrazákovi či křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí ANO, SPD a Motoristů, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář necítí potřebu hodnotit úroveň slovníku politiků, veřejnost ji dokáže posoudit sama dodal k výrokům mluvčí.

Dotkl se ho také Pavlův výrok z ledna 2023, kdy v debatě před prezidentskými volbami o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže.

Prezident je dlouhodobě ve sporu s vládními Motoristy poté, co odmítl jmenovat jejich poslance Filipa Turka ministrem. Ke kritice hlavy státu se v souvislosti s nedávným summitem Severoatlantické aliance (NATO) přidalo také hnutí ANO. Strany shodně zmiňují, že Pavel vystupuje jako opoziční politik.

Za lídra opozice Pavla nyní označil v rozhovoru i Okamura. Vyčítá mu to, že už vede kampaň za znovuzvolení. „Pakliže má nějaký nápad, tak by to měl sdělit vládě a projednat s tím, kdo to má ve své pravomoci. A nevykládat o tom v zahraničí. To není seriózní. Já jsem pro diskusi, ale protistrana nesmí být podrazák,“ uvedl Okamura.

Šéf SPD připomněl také Pavlův výrok z doby, kdy se ucházel o zvolení prezidentem. V debatě tehdy odpovídal na dotaz, zda by teoreticky jmenoval Okamuru ministrem školství. „Tady bych to viděl opravdu jako bezpečnostní riziko i možná jako mravní ohrožení výchovy mládeže,“ reagoval tehdy Pavel.

„Tenkrát ještě nebyl prezidentem a řekl to před milionem diváků. To je takový křivák!“ prohlásil v rozhovoru Okamura. Podotkl, že se s Pavlem do té doby nikdy neviděl. „Já nemám jediný mravnostní delikt! Nikdy jsem nic neukradl! Neberu ani dotace. A ani se neomluvil a pošpinil mě před celým národem,“ dodal Okamura.

Daniel Drake z odboru komunikace prezidentské kanceláře sdělil, že na úroveň slovníku jednotlivých politických zástupců si veřejnost jistě dokáže udělat úsudek sama. „Kancelář prezidenta republiky necítí potřebu ji v tomto ohledu hodnotit,“ uvedl.

V rozhovoru se vyjádřil i ke své nedávné cestě do Číny, odkud přivezl příslib obnovení leteckého spojení. „Dostal jsem příslib, že když budeme pokračovat v budování vzájemných vztahů... tak by se přímá linka Praha – Šanghaj mohla otevřít na podzim příštího roku,“ řekl.

Zároveň se opřel do evropské neakceschopnosti a vyzdvihl čínskou automobilovou konkurenci: „Když si sednete do čínského auta, například značky Zeekr, tak se na technologie díváte s otevřenou pusou. Měli bychom si nalít čistého vína a říct si, že nám ujíždí vlak.“

Lipavský je amatérská nula, řekl Okamura. Spory jsou i v koalici

Ostré kritice podrobil také exministra zahraničí Jana Lipavského. „Je dobře, že už Lipavský není ministr zahraničí, když vůbec neví, která bije. Lipavský nikdy nevybudoval firmu, nikoho za své peníze nezaměstnával... Lipavský je amatérská nula,“ prohlásil šéf SPD.

„Tohle komentovat je pod mojí úroveň,“ reagoval pak pro iDNES.cz Jan Lipavský.

Neshody se však objevují i uvnitř samotné koalice. Okamura vyjádřil nesouhlas s krokem ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který poslal 140 milionů korun do fondu PURL na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. „Rozhodnutí Petra Macinky se neprojednávalo na vládě ani na koaliční radě. Šlo z jeho kapitoly. Já s tím nesouhlasil,“ zdůraznil Okamura.

Komentoval také aktuální kauzy poslanců ze svých a koaličních řad. K podezření Jaroslava Foldyny z domácího násilí uvedl, že se podle poslance nejednalo o fyzické násilí a je třeba počkat na výsledky vyšetřování. K nehodě Filipa Turka s nemocničním vozidlem řekl: „Byl jsem z těch záběrů úplně vyděšený. Bylo to děsivé. Jsem rád, že nehoda neměla tragičtější následky.“

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