Okamura se sešel s Babišem. Pokud by byla vládní krize, chce ve vládě programově nahradit ČSSD

Praha Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura ve středu dopoledne jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Okamura novinářům řekl, že v souvislosti s možnou vládní krizí, v kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu premiérova syna na Krym, vidí prostor pro prosazení programu SPD. S Babišem si domluvil další schůzku na příští týden.

Okamura řekl, že si SPD přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty útočí SPD dlouhodobě. „Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí. Já to říkám na rovinu, my chceme vyměnit ČSSD, nechceme aby se prosazoval probruselský program,“ uvedl. Babiš podle něj dnes prosazuje program ČSSD, zato SPD si přeje vlastenecký program.



Z posledního dění kolem Čapího hnízda nabyl Okamura dojem, že by mohl být prostor pro prosazení programu SPD. „Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit,“ uvedl.

Rozhovor se podle něj týkal i současné politické reality, návrh na vstup SPD do vlády však ze strany ANO nepřišel. „Taková nabídka nepadla, my se bavili v programové rovině,“ řekl. SPD podle něj nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. „Nám se nejedná o politická koryta,“ dodal.

S Babišem dopoledne o aktuálním dění jednal i předseda ČSSD Jan Hamáček. Na úřad vlády zamířil také šéf KSČM Vojtěch Filip, jehož strana podpořila kabinet při hlasování o důvěře.