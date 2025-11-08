Jako šéf budu Sněmovnu spojovat, slibuje Okamura. Exhibicionismus, tvrdí Skopeček

  12:38
Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se zavázal, že bude ve své nové funkci otevřeně spolupracovat jak s vládou, tak s opozicí ve snaze nalézt co nejvhodnější shodu. Okamura se ale také obul do své předchůdkyně Markéty Pekarové Adamové, která se takto podle něj nikdy nechovala. Okamuru za jeho výroky kritizoval Jan Skopeček, který je označil za exhibicionistické.
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Potřebujeme se dohodnout i s opozicí, aby nedocházelo k blokacím, což paní Pekarová nikdy neuměla. Jsem připraven si vyslechnout i požadavky z vašeho programu,“ sdělil Okamura Skopečkovi v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova. Podle svých slov plánuje jednat se všemi předsedy klubů týden před jednáním o programu Sněmovny a obnovit i takzvaná opoziční okénka.

Skopeček mu ale oponoval s tím, že poslanci SPD, včetně Okamury, pouze exhibují při svých projevech ve Sněmovně.

„Dělali jste si čisté PR pro své sociální sítě a nešlo vůbec o žádnou debatu, pan Okamura už i dříve zcela blokoval Sněmovnu svými projevy exhibicionismu. My to takto nechceme a chceme naopak být smysluplná opozice,“ dodal Skopeček, který při volbě místopředsedy Sněmovny jako kandidát ODS překvapivě neuspěl.

Okamura se také vymezil vůči kritice, že jeho působení v čele Sněmovny bude znamenat mezinárodní ostudu. „Včera jsem měl oběd s kyperskou velvyslankyní, chce se se mnou vidět arménský velvyslanec, celé své podnikatelské působení do Česka vozím japonské turisty, jde tak o úsměvné výtky od současné opozice,“ domnívá se nový šéf Sněmovny.

Ve čtvrtek nechal Okamura hned po svém zvolení předsedou Poslanecké sněmovny sundat z budovy dolní komory parlamentu vlajku Ukrajiny. Ta nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů pak na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Nyní tak na budově visí celkem osm žlutomodrých vlajek.

