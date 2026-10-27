Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Autor: ,
  17:29aktualizováno  17:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD).

Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD). | foto: Facebook/Tomio Okamura

Tomio Okamura, předseda Sněmovny a SPD, během rozhovoru pro iDNES.cz (5. října...
Petrohradské ekonomické fórum, šéf saské organizace strany AfD Jörg Urban na...
Kandidát pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Jörg Urban hovoří po prvních...
Ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD) přichází na zasedání vlády, která se mimo...
119 fotografií
Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD) včetně saského předsedy Jörga Urbana. Jednání se účastnil i ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Návštěva zahrnovala i krátké pozdravné setkání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou a pokračuje schůzkou s náměstkem ministryně financí Petrem Machem, řekl Okamura. Na návštěvu upozornil server Hlídací pes.

Stranu AfD na celostátní úrovni označil Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) loni za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

Okamura již dříve poukázal na to, že programy AfD a SPD se v mnohém překrývají. AfD podle něj podobně jako SPD odmítá nelegální migraci a Green Deal nebo má požadavek na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím.

Například před konáním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se ale ukázaly i rozdíly, když německá poslankyně za AfD Martina Kempfová řekla, že Česko by mělo uznat vyhnání sudetských Němců a s ním spojené utrpení za bezpráví. Okamura tehdy její vyjádření zkritizoval.

Delegaci AfD v Česku tvoří podle Okamury desítka jejích zástupců včetně poslanců Bundestagu, jednoho europoslance a poslanců saského parlamentu.

„Zajímalo je téma Krušnohorského tunelu, což je nový železniční tunel mezi Prahou a Drážďany. Takže je zajímalo, jaký je vývoj na naší straně, protože to zásadně zlepší dopravní dostupnost v Sasku,“ uvedl. Dalším tématem podle něj byl projekt týkající se splavnosti Labe.

Šlo už o druhé jednání s Okamurou i Bednárikem, řekl šéf Sněmovny. „Je to velmi vhodné, že mají zájem tyto názory diskutovat, protože velmi brzo můžou být oficiálním partnerem naší vlády a tuto výměnu informací je potřeba absolvovat,“ řekl.

Diskuse v Institutu Václava Klause i ministerstvu financí

Delegace se podle něj krátce pozdravila se Zůnou, odpoledne má v plánu diskusi v Institutu Václava Klause a jednání s Machem na ministerstvu financí. „Vymění si zkušenosti, jak to funguje u nás a v Německu se sestavováním rozpočtu,“ uvedl.

Okamura popřál Urbanovi mnoho úspěchů a AfD vyjádřil maximální podporu. Dodal, že na schůzce předestřel svůj ideální vývoj v Evropě pro příští roky, což je podle něj vítězství Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách a AfD v německých volbách.

„Tím by se konečně mohla Evropa změnit. Konečně bychom se mohli zbavovat diktátu Bruselu, toho tahání nelegálních migrantů do Evropy a Green Dealu s větrníky a zdražováním našich životů,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Okamura přijal zástupce AfD. Musíme si vyměňovat informace, pochvaloval si

Předseda Sněmovny Tomio Okamura přijal zástupce Alternativy pro Německo (AfD).

Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Izrael volí nový parlament, padají rekordy. Účast je nejvyšší za půl století

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra

Andrej Babiš a Robert Fico v Praze odhalili sochu česko-slovenského přátelství....

Svatba, teď lov v Mongolsku. Trumpův syn se dál paktuje s ruským oligarchou

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Glosa

Mrtvý tah je smrt, babičkovské bombarďáky erotika. Když algoritmy nerozumějí světu

ilustrační snímek

Napjaté jednání Rady ČRo. Tepali do Okamury, Zavoral nastínil podobu stávky

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová

Poslankyně Věra Kovářová na tiskové konferenci poslaneckého klubu Starostové a...

Přeji hodně štěstí a silného lídra. Babiš se vyjádřil k izraelským volbám

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Číňan viněný ze špionáže zůstává za mřížemi. Soud ho odmítl pustit z vazby

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.