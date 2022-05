Tomio Okamura na Hrad? Pokud to pomůže SPD, nevyloučil. Díky straníkům s kandidaturou spěchat nemusí

Okamura nevyloučil, že by to mohl být on sám. Ke spěchu při rozhodování ho nyní nic netlačí. „Máme dvacet poslanců,“ připomněl.

Nemusel by tak spoléhat na shánění padesáti tisíc podpisů jako třeba odborový předák Josef Středula, který se kandidovat rozhodl po úspěchu při obhajobě pozice šéfa ČMKOS a chce být „občanský kandidát“. Musí tak nejdřív shromáždit potřebné podpisy, aby vůbec mohl kandidovat.

Na úskalí s potřebnými 50 tisíci ověřenými podpisy Tomio Okamura narazil před první přímou volbou hlavy státu v roce 2013, kdy už zájem o Hrad projevil, ale nakonec kandidovat nemohl, protože mu škrtli 26 tisíc podpisů a nesplnil tak zákonnou podmínku pro kandidaturu. Stejně tehdy dopadli bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý a Jana Bobošíková. Nyní by již Okamurovi stačily podpisy všech členů poslaneckého klubu SPD.

Jeho rozhodnutí může ovlivnit, jak bude vypadat rozdělení hlasů v levé části politického spektra, tedy mezi voliči, kteří podporují současnou opozici. Až v září chce své definitivní rozhodnutí, zda bude kandidovat, oznámit bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš a až na podzim tak bude jasné, zde se o levicové voliče budou prát hlavně Babiš se Středulou či dokonce trojice Babiš, Středula, Okamura.

Bývalého člena KSČ by si Fiala nepřál

Svého kandidáta zatím nenašla vládní pětikoalice. Premiér a předseda ODS Petr Fiala vyhlásil, že chce kandidáta najít do konce léta. Opakovaně odmítá možnost, že by to byl nakonec on sám.

Z jeho ODS jsou tak ve hře šéf Senátu Miloš Vystrčil, senátorka Miroslava Němcová či europoslanec Alexandr Vondra, ale shodu chce Fiala najít i s ostatními koaličními partnery, nebo aspoň v rámci koalice Spolu.

„Mým úkolem a posláním, a to jsem slíbil i v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny, je být teď premiérem,“ řekl Fiala v rozhovoru pro poslední vydání týdeníku Reflex.

Dal najevo, že se mu nezamlouvá ani možnost, že by vládní strany podpořily generála Petra Pavla, bývalého předsedu vojenského výboru NATO, který má nyní největší šance podle průzkumů veřejného mínění i kurzů sázkových kanceláří. „Bývalého člena strany bych si nepřál,“ řekl premiér Fiala v rozhovoru pro Reflex, když odpovídal na otázku, zda by se mu líbil bývalý člen Petr Pavel, který byl dříve v KSČ