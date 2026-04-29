Okamura a Foldyna letí do Bělehradu. V plánu je setkání s Vučičem i EXPO

Česko by podle srbského ministra zahraničí Marka Djuriče mělo dostat „krásný pavilon“, jak sdělil na své nedávné návštěvě Prahy. Účast kromě České republiky přislíbilo zatím dalších 133 zemí. Hned po účasti na výstavě se Okamurova delegace přesune do kulturního centra Ložionica.
Ve zrenovované budově starého vlakového depa se nyní v Bělehradu nachází kulturní centrum a kanceláře pro takzvaný e-government. Právě i ukázka formy digitalizace srbské státní správy je součástí Okamurovy návštěvy.
Druhý den předsedu sněmovny přijme předsedkyně srbského národního shromáždění Ana Brnabić. Posledním bodem programu Okamurovy návštěvy je setkání se srbským prezidentem Vučičem, který v zemi vládne už od roku 2017. Součástí výpravy je také poslanec Jaroslav Foldyna, který je předsedou česko-srbské meziparlamentní spolupráce.
Za minulé vlády navštívil Srbsko jak tehdejší premiér Petr Fiala (ODS), tak ministr zahraničí Jan Lipavský (tehdy Piráti). Součástí jejich návštěv byla i obhlídka českého domu v Bělehradu, který přešel do českého vlastnictví teprve v roce 2023 a Srbsko ho na vlastní náklady zrekonstruovalo předloni.