České dráhy reagují na kritiku od Okamury. Toaletního papíru máme dost, vzkazují

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  16:04aktualizováno  16:04
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Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem. (22. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se ve vysílání České televize pustil do ředitele Českých drah Michala Krapince. Kritizoval mezery ve službách, včetně nedostatku toaletního papíru ve vlacích. České dráhy se proti kritice ohradily. „Neevidujeme zvýšený počet stížností na nedostatek hygienických potřeb ve vlacích. Nejde o systémový nedostatek,“ uvedl jejich mluvčí Petr Šťáhlavský.

Okamura uvedl, že by rád situaci řešil jak se samotným ředitelem Českých drah, tak s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD). „Požádal jsem našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech v ČD není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, je úplná ostuda,“ uvedl Okamura v rozhovoru pro Českou televizi.

Dodal, že mu podobné stížnosti týkající se nedostatku hygienického vybavení například ve spojích mezi Prahou a Ostravou zasílají i jeho voliči. Situace bude mít podle šéfa hnutí SPD pro Krapince dohru, uvedl na dotaz České televize, zda je ve hře i odvolání současného ředitele Českých drah.

České dráhy se kritice svých služeb brání. Ve vyjádření pro iDNES.cz uvedly, že podle statistik i recenzí zákazníků se jejich služby dlouhodobě zlepšují. „Kvalita služeb i čistota vlaků Českých drah se podle dlouhodobého měření zákaznické zkušenosti od roku 2022 neustále zlepšuje. Vycházíme přitom z údajů bezmála 200 tisíc cestujících, kteří nám v aplikaci Můj vlak zanechali již více než milion hodnocení,“ sdělil mluvčí Šťáhlavský.

Odmítl, že by byl nedostatek toaletního papíru ve vlacích systémovou záležitostí. „České dráhy denně vypraví přibližně 6 500 vlaků. Nelze proto zcela vyloučit jednotlivý případ, kdy během cesty dojde například k dočasnému vyčerpání hygienických potřeb, ať už kvůli mimořádně vysoké spotřebě, nebo jiným okolnostem. Neevidujeme však zvýšený počet stížností na nedostatek hygienických potřeb ve vlacích,“ doplnil Šťáhlavský s tím, že ročně se v jejich vlacích spotřebují přibližně tři miliony kusů toaletního papíru.

Doplnění papíru je podle vyjádření pravidelné a probíhá také při cestě v dálkových vlacích například z Polska do Prahy. „Veškeré nedostatky řešíme s externími firmami, které na základě veřejné soutěže úklidové služby na palubách našich vlaků zajišťují. V případě zjištění nedostatků udělujeme pokuty a zjednáváme nápravná opatření,“ zakončil mluvčí Českých drah.

Okamura za svůj výrok čelí posměchu od některých uživatelů na sociálních sítích, například ODS jeho vyjádření okomentovala slovy: „Důležité! Bez této informace se neobejdete.“

Zástupci SPD včetně Bednárika nedávno kritizovali Krapince také za to, že vrátil svoji bezpečnostní prověrku. Ředitel Českých drah ji podle svých slov k práci nepotřebuje, ministr dopravy však tento krok označil za nestandardní.

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