České dráhy reagují na kritiku od Okamury. Toaletního papíru máme dost, vzkazují

Okamura uvedl, že by rád situaci řešil jak se samotným ředitelem Českých drah, tak s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD). „Požádal jsem našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech v ČD není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, je úplná ostuda,“ uvedl Okamura v rozhovoru pro Českou televizi.
Dodal, že mu podobné stížnosti týkající se nedostatku hygienického vybavení například ve spojích mezi Prahou a Ostravou zasílají i jeho voliči. Situace bude mít podle šéfa hnutí SPD pro Krapince dohru, uvedl na dotaz České televize, zda je ve hře i odvolání současného ředitele Českých drah.
České dráhy se kritice svých služeb brání. Ve vyjádření pro iDNES.cz uvedly, že podle statistik i recenzí zákazníků se jejich služby dlouhodobě zlepšují. „Kvalita služeb i čistota vlaků Českých drah se podle dlouhodobého měření zákaznické zkušenosti od roku 2022 neustále zlepšuje. Vycházíme přitom z údajů bezmála 200 tisíc cestujících, kteří nám v aplikaci Můj vlak zanechali již více než milion hodnocení,“ sdělil mluvčí Šťáhlavský.
Odmítl, že by byl nedostatek toaletního papíru ve vlacích systémovou záležitostí. „České dráhy denně vypraví přibližně 6 500 vlaků. Nelze proto zcela vyloučit jednotlivý případ, kdy během cesty dojde například k dočasnému vyčerpání hygienických potřeb, ať už kvůli mimořádně vysoké spotřebě, nebo jiným okolnostem. Neevidujeme však zvýšený počet stížností na nedostatek hygienických potřeb ve vlacích,“ doplnil Šťáhlavský s tím, že ročně se v jejich vlacích spotřebují přibližně tři miliony kusů toaletního papíru.
Doplnění papíru je podle vyjádření pravidelné a probíhá také při cestě v dálkových vlacích například z Polska do Prahy. „Veškeré nedostatky řešíme s externími firmami, které na základě veřejné soutěže úklidové služby na palubách našich vlaků zajišťují. V případě zjištění nedostatků udělujeme pokuty a zjednáváme nápravná opatření,“ zakončil mluvčí Českých drah.
Okamura za svůj výrok čelí posměchu od některých uživatelů na sociálních sítích, například ODS jeho vyjádření okomentovala slovy: „Důležité! Bez této informace se neobejdete.“
Zástupci SPD včetně Bednárika nedávno kritizovali Krapince také za to, že vrátil svoji bezpečnostní prověrku. Ředitel Českých drah ji podle svých slov k práci nepotřebuje, ministr dopravy však tento krok označil za nestandardní.