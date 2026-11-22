Podle návrhu STAN by měla Sněmovna označit páteční incident za provokaci a Rusko za jejího původce. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ale považuje navrhované usnesení za zbytečné, protože událost už odsoudila vláda ve vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Návrh usnesení mafiánského STANu určitě nebudeme podporovat nikdy, a to i na jiné záležitosti,“ řekl Okamura. Turek mluvil o divadle, marketingové rezoluci a pokusu o politické zviditelnění. „Nic takového tam (ve Sněmovně) probíhat nebude,“ uvedl.
Podle Macinky zodpovídá za zahraniční politiku vláda a parlament by se měl raději věnovat projednávání zákonů.“Vnímám jako ministr vlády, že opozice chce něco, co už se stalo. Takže je to možná trochu zbytečné a trochu se bojím,že to je další pokus o to dělat si nějaké PR,“ dodal šéf české diplomacie v pořadu Poledne s Moravcem.
Macinka plánuje na začátku sněmovní schůze vystoupit a popsat bezpečnostní postoj ve vztahu k Rusku. Promluvit chce například o nedávných ruských incidentech v Evropě.
Návrh usnesení k pátečnímu incidentu bude STAN podle sobotní tiskové zprávy prosazovat jako první bod úterního jednání Sněmovny. Hnutí chce, aby dolní komora jednoznačně odsoudila narušení polského vzdušného prostoru jako nepřijatelnou provokaci a označila Ruskou federaci za jejího původce. Sněmovna by měla rovněž vyjádřit plnou solidaritu Polsku a potvrdit, že Česko stojí za svými spojeneckými závazky a je připravené je naplnit.
„Jediné, co je v tuto chvíli namístě, tak je opravdu jednoznačně odsoudit ten útok, protože to je ruská provokace,“ řekla dnes v debatě předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Cílem návrhu je podle ní ukázat, že téma bezpečnosti nemá stranické tričko. Také podle Macinky všechno naznačuje, že za narušením polského vzdušného prostoru stojí skutečně Rusko.
Dvě střely a proudový dron, které dopadly na jihovýchodě Polska, označil za ruské tamní premiér Donald Tusk. „Je úplně nepřijatelné, aby jakákoli země zvenčí narušila vzdušný prostor, ale i pozemní prostor jakékoli jiné členské země NATO a našich spojenců,“ řekl Okamura. Podle něho je ale potřeba počkat na jasné závěry vyšetřování, zda byl incident úmyslný,nebo ne.
Podobně se dnes vyjádřil i Macinka na pražském letišti před odletem na pracovní návštěvu do Británie. Není podle něj jasné, zda ruské střely a dron zaletěly na území Polska například v důsledku rušení signálů, nebo šlo o plánovaný útok na polské objekty, proto by raději chladil emoce. „Musí to především zhodnotit polská strana,“ řekl ministr novinářům.
Stejně jako Macinka poukázal i předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) v sobotní reakci na návrh STAN na to, že incident už odsoudil Babiš. Premiér v pátek uvedl, že narušení polského vzdušného prostoru považuje za nepřijatelné. Na síti X napsal, že Česká republika pevně stojí za svými polskými přáteli a je připravena poskytnout sousední zemi pomoc a součinnost, pokud to bude třeba.
Prezident Petr Pavel v pátek prohlásil, že je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v České republice. Rusko podle něj považuje za legitimní cíl každou zemi, která podporuje Ukrajinu.