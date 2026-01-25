Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

  22:37
Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury je zbytečnou provokací rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akci v sobotu pořádalo ukrajinské velvyslanectví v Česku u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny.
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního...
Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí.

S ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala.

„Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR. Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice,“ napsal Okamura, který dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku. Ve své zemi Ukrajinci čelí již od února 2022 ruské agresi.

Sobotního shromáždění na Karlově mostě se zúčastnila více než stovka lidí, kteří přišli oslavit Den jednoty Ukrajiny. Nejdříve vyslechli ukrajinskou a českou hymnu, drželi minutu ticha za padlé ve válce, poté nesli několikametrovou ukrajinskou vlajku přes most, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a proti Rusku.

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech vybraly miliony na generátory pro napadenou zemi čelící masivním útokům na energetickou infrastrukturu. Ze strany českého národa cítí velkou podporu a je za ni vděčný, řekl velvyslanec.

Okamura se pozastavil nad tím, že na Karlově mostě Ukrajinci rozvinuli vlajku své rodné země.

„Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. října třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobně?“ poznamenal.

Připomněl, že vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR včetně Ukrajinců.

Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je k pomoci Ukrajině rezervovanější než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).

Okamura vzbudil kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu. Veřejně se na sociálních sítích proti jeho slovům ohradil i Zvaryč.

Ukrajina slaví Den sjednocení 22. ledna. V tento den v roce 1919 byl na Sofijském náměstí v Kyjevě vyhlášen takzvaný Akt sjednocení Ukrajinské lidové republiky (UNR) a Západo-Ukrajinské lidové republiky (ZUNR). Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská lidová republika. Tento den symbolizuje jednotu ukrajinských zemí a národa.

