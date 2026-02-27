Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce, v pořadu bude po devíti letech

Pozvání předseda Sněmovny obdržel od hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové na neděli 8. března. Server Mediář, který o pozvání informoval, uvedl také, že pozvánku spolu s Okamurou má předešlý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), senátorka Miroslava Němcová (ODS) a exšéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Devítiletá neúčast předsedy SPD v Otázkách Václava Moravce (OVM) v minulosti rozvířila veřejnou debatu o dramaturgických krocích České televize. Radní veřejnoprávní televize se Okamurovou nepřítomností v pořadu zabývali již několik let. Tuto otázku opakovaně vznesl například radní Luboš Xaver Veselý. Obsahem diskuze bylo mimo jiné i to, zda nepozvání Tomia Okamury porušuje kodex České televize, či nikoli.
Minulý týden redakce OVM odmítla účast i poslance Jindřicha Rajchla, kterého chtěl tiskový odbor ministerstva obrany vyslat místo vicepremiéra Jaromíra Zůny. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl následně na odmítnutí reagoval a rozhodnutí kritizoval.
Vedení České televize se redakce OVM následně na síti X zastalo. „Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve.“