Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Šéf Sněmovny Okamura uvedl, že bývalá vládní koalice nezvolila jako člena komise BIS nominanta SPD Jaroslava Foldynu. Podle něj nemělo hnutí svého zástupce ve vedení Sněmovny ani ve chvíli, kdy na něj mělo podle zvyklosti nárok.
Podle Okamury neměl Rakušan v dosavadních volbách ve Sněmovně ani plnou podporu opozice a Starostové by měli na vyhrazené místo ve vedení dolní komory navrhnout jiného kandidáta.
Okamura ve vysílání řekl, že peníze z trestné činnosti v kauze Dozimetr šly jak Starostům, tak TOP 09. To v minulosti ve výpovědi řekl bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku Matej Augustín.
„TOP 09 nikdy nepřijímala peníze z trestné činnosti jako dary. Všechny dary byly prověřeny,“ argumentovala bývalá šéfka strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Podle ní je potřeba počkat na prošetření kauzy policií.
Senátorka Miroslava Němcová (ODS) řekla, že vládní koalice umožnila, aby do nejvyšší funkce ve Sněmovně byl zvolen trestně stíhaný Okamura. Upozornila také na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO).
„Pro nás je Vít Rakušan nevolitelný a lidé mu nedají hlas. Sněmovna je do jisté míry suverén a takovým způsobem bude většinově rozhodnuto,“ reagoval Vondráček.
Rakušan nebyl v pátek zvolen místopředsedou Sněmovny ani na třetí pokus. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstává neobsazená. Rakušan byl jediným kandidátem.
Klidně mě mohli vydat, řekl Okamura
Poslanci ve čtvrtek hlasovali o vydání Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Okamura stíhání čelí kvůli předvolebnímu plakátu SPD, který varoval před „chirurgy“ z dovozu, Babiš zase kvůli kauze Čapí hnízdo.
Okamura se v minulosti několikrát vyslovil pro to, aby byla imunita poslanců a senátorů omezena nebo úplně zrušena. Na tomto názoru se podle jeho slov nic nezměnilo.
Okamura znovu zopakoval, že si za plakátem stojí. „Nežádal jsem o své nevydání, zároveň jsem řekl, že to nechávám na vědomí a svědomí každého poslance,“ řekl. „Klidně mě vydat mohli. Je to rozhodnutí každého poslance,“ dodal Okamura.
„Tomio Okamura se schoval za imunitu. Když se někdo za něco schovává, je zbabělý. V tomto případě ze sebe udělal nadčlověka, a to stejné Andrej Babiš,“ reagovala Pekarová Adamová.
„Šichtařová by měla být aktivnější“
Politici ve vysílání diskutovali také o počínání poslankyně Markéty Šichtařové (za SPD) v Poslanecké sněmovně. Šichtařová na půdě dolní komory natáčela videa, ve kterých láká na služby investiční poradkyně. Po zvolení se navíc stala členkou dvou sněmovních výborů, později ale z obou odešla.
Okamura o kauze mluvil s předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem. Šichtařová je členkou Svobodných, ve volbách vedla pražskou kandidátku SPD. „Myslím, že poslanec by měl pracovat ve výborech. Já jsem vždycky ve výborech pracoval, bavilo mě to. Myslím, že poslanec by měl být aktivní a měl by oddělit soukromé aktivity od práce ve Sněmovně,“ řekl Okamura.
Šéf Sněmovny a SPD dodal, že nepřemýšlel o tom, že by Šichtařovou vyzval ke složení mandátu. Dodal, že byl proti tomu, aby Šichtařová vystoupila z výborů. „Opakovaně jsem o tom mluvil s předsedou Svobodných. Byl bych rád, aby byla aktivnější,“ řekl.
Okamura doufá, že se aktivita Šichtařové ve Sněmovně zlepší. „Zaznamenal jsem, že už byla promluva s paní poslankyní, že už nebude točit videa,“ okomentoval. Jako renomovaná ekonomka by podle něj byla velkým přínosem.
„Chápu poslanecký mandát úplně jinak. Jestli se někde pracuje, jsou to ty výbory. Jestli ji to nebaví, měli bychom se ptát, jestli se nechce věnovat něčemu jinému,“ řekl Vondráček. Podle něj jde o situaci, kterou za dobu svého fungování v dolní komoře nepamatuje.
Okamura jezdí služebním BMW po Pekarové
Došlo také na spor mezi Okamurou a Pekarovou Adamovou. Okamura v minulosti svou předchůdkyni v čele Sněmovny kritizoval za využívání služebního vozu BMW. „Vy si jezdíte nejnovějším BMW za miliony, užíváte si luxusu předsedkyně Sněmovny plnými doušky,“ osočil ji v době, kdy byla šéfkou dolní komory.
Moderátor diskuze Václav Moravec ale upozornil, že Okamura do nedělního vysílání dorazil také vozem BMW. „To je to ojeté staré BMW po paní Pekarové, protože za naší vlády se šetří, takže nová auta se kupovat nebudou,“ argumentoval Okamura.
Také Pekarová Adamová uvedla, že auto zdědila po svém předchůdci. „Já bych vám to nikdy nevyčítala,“ odvětila. Ochranná služba podle ní spadá pod ministerstvo vnitra, nikoliv pod Sněmovnu. „Určitě jste všechny tyhle věci věděl už tehdy, když jste hřímal u toho pultíku. Jenom jste chtěl vzbuzovat závist, bolševici by z vás měli radost,“ řekla Pekarová Adamová.